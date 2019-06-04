Музей Институт русского реалистического искусства в Москве закрыт на неопределенный срок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский музей Институт русского реалистического искусства закрыт, дата возобновления его работы неизвестна, сказано в сообщении, опубликованном во вторник на сайте музея.

"Музей закрыт на неопределенное время. Приносим свои извинения", - отмечается в сообщении.

Институт русского реалистического искусства - частный музей, основанный по инициативе предпринимателя Алексея Ананьева.

Ранее Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.

В перечень имущества, арест на которое наложен судом, вошло здание и коллекция музея ИРРИ. К собранию объектов искусства, находящихся в управлении ИРРИ и принадлежащих Алексею Ананьеву, относятся произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей.

Суть дела

Иск о взыскании убытков с лиц, которые до 15 декабря 2017 года контролировали банк - членов правления, топ-менеджеров и должностных лиц, подписывавших убыточные сделки, был направлен Промсвязьбанком 21 декабря 2018 года. Поэтому заявление об аресте активов - следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и Банка России по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка, в том числе за границу.

Кроме братьев Ананьевых иск предъявлен еще 15 ответчикам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Журпанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.