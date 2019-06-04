На ПМЭФ-2019 театры обсудят стратегии выживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Художественная ценность постановок и демонстрация лучших достижений актерского, режиссерского мастерства остаются ориентиром для современных российских театров - как государственных, так и частных, несмотря на сложности в поиске финансирования и необходимость постоянно поддерживать востребованность у аудитории. О том, как сосуществуют служение искусству и реалии рыночной экономики, где в России наиболее остро стоит проблема незаконной перепродажи билетов, зачем нужны гастроли и в чем секрет успеха у зрителей, ТАСС рассказали руководители театров в разных городах страны.

Вопросы государственной и частной поддержки российских театров, их коммерческой эффективности, участия в постановках звездных артистов, а также зарубежный опыт управления театральными коллективами будут обсуждаться на сессии "Театр: искусство или бизнес?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Сессия запланирована на 6 июня. Согласно программе на сайте форума, ее участниками станут художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, балерина Диана Вишнева, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Государственного Театра Наций Мария Ревякина, генеральный директор Королевского оперного театра Маската (Оман) Умберто Фанни.

Дороговизна не гарантия

Вопрос окупаемости - один из важнейших для современного театра, но погоня за ценой, равно как за экономией, может обернуться потерей зрителя. "Все театры, финансируемые государством, должны выполнять госзадание: достичь определенных показателей, в том числе и финансовых. Но это не значит, что театр не берется за реализацию проектов, которые заведомо не принесут весомых дивидендов", - отмечает директор Новосибирского государственного академического драматического театра "Красный факел" Александр Кулябин. Некоммерческие спектакли составляют в нем две трети репертуара, треть отведена для коммерческих.

В другом новосибирском гостеатре - "Старый дом", по словам директора Антониды Гореявчевой, грамотная маркетинговая работа - часть создания премьеры. "К каждому спектаклю мы формируем свою рекламную стратегию, а также ведем активную офф-репертуарную деятельность - организовали выставочное пространство в стенах театра, проводим лекции, лаборатории, читки", - рассказала она, добавив, что в театре всерьез занимаются изучением зрительского спроса.

По словам коммерческого директора Пермского академического Театра-Театра Егора Мухина, "от каких-то идей, в перспективе малоокупаемых, театры, конечно, вынуждены отказаться". Мухин уверен, что "маленький театр, играющий камерные постановки, может быть бизнесом, как и театр, работающий по бродвейской системе и выпускающий одно шоу в год с приглашенными артистами". Но это невозможно для репертуарного театра, который должен содержать здание, штат сотрудников, выполнять определенные обязательства перед властями - не менее 200 спектаклей в год на большой сцене и более 100 на малой. "На одних билетах окупить выпуск спектакля реально, но потребуется не меньше 40 показов", - сказал Мухин.

"Высокая стоимость проекта не является гарантией его художественной ценности", - считает директор Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль) Алексей Туркалов. Он утверждает, что во главе угла театральной работы стоит консенсус творческих и экономических задач.

Заместитель директора якутского Театра Олонхо Мария Турантаева уверена, что региональные театры из-за численности населения городов не могут быть прибыльными и зарабатывать на постановках, поэтому нужна поддержка бизнеса. "Театры формируют идентичность региона, могут продвигать его культурный образ, способствуют притоку туристов. Если будет развиваться туризм, театр может стать частью региональной креативной экономики", - считает она.

Частный театр: аншлаги окупаются

Создательница одного из первых частных театров в России - томской "Версии" - Вера Тютрина подчеркивает: театр, в первую очередь, - искусство, а уже потом - бизнес. "Версия" работает с 2006 года без поддержки инвесторов, а залог успеха - в хорошей драматургии. "Секрет успеха в том, <…> чтобы спектакль был ярким по форме и глубоким по содержанию и чтобы эмоционально воздействовал на всех, кто приходит в зал, - сказала она. - Надо, чтобы каждый, кто приходит, думал, что это хотя бы чуть-чуть про него", - отметила Тютрина.

Чтобы поддерживать интерес публики в 600-тысячном Томске, театр должен ставить два новых спектакля в сезон для взрослых и один для детей, причем без экспериментов. Эта практика работает: каждый сезон в "Версии" аншлаг за аншлагом. Выручка идет в основном на обеспечение театра - зарплаты, бонусы, декорации, постановки.

История частного театра кукол "Добрый жук" в Ставрополе началась в 2011 году с "Рождественского вертепа" - артисты-энтузиасты создали постановку, первыми зрителями стали дети из детских домов и школ-интернатов. В итоге появился семейный театр - основанный членами одной семьи и предназначенный для семейного посещения, сейчас в его штате четыре актера и звукорежиссер, в больших спектаклях участвуют приглашенные артисты.

Худрук театра Наталья Ледовских считает, что "отличия государственного театра от частного есть и в финансовом плане, и в художественной составляющей - государственные театры больше зависят от определенного репертуара", но финансовая сторона - одна из самых больших сложностей. Коллектив проводит мастер-классы, организует дни рождения на своей площадке, создает выездные программы.

В июне 2019 года труппа переезжает с арендной площадки в собственное помещение, взятое в ипотеку. "Частный театр со стационарной сценой - достаточно тяжелая история в финансовом плане, потому что помещение нужно ремонтировать, содержать. Но в этом есть и плюс - сохраняется качество спектаклей, есть пространство для зрителей", - отмечает Ледовских.

Место эксперименту

Многие коллективы идут на необычные постановки в репертуаре, в их числе Пермский театр кукол. "Не отказываемся ни от чего, просто понимаем, как все правильно сделать. Мы находимся на софинансировании муниципального бюджета, не рискуем провалом", - рассказал ТАСС худрук Дмитрий Вихрецкий.

Максимальная цена билета в этот театр - 500 рублей, город выделяет коллективу средства - порядка 30% от необходимого, которые идут в первую очередь на коммунальные расходы, зарплату, остальное театр зарабатывает сам, привлекая также дополнительные средства. "Нет понятия окупаемости, мы все-таки не бизнес, мы не извлекаем прибыль, мы создаем художественное произведение", - подчеркнул худрук.

Труппа карельского негосударственного театра Ad Liberum (от лат. "независимый") сформировалась в Петрозаводске в 2010 году из актеров русского драматического театра Карелии, ранее попавших под сокращение кадров. После девяти лет работы в репертуаре Ad Liberum 27 спектаклей, и, если первые два сезона при выборе пьес приходилось больше ориентироваться на кассовость и возможный успех у публики, то со временем стали ставить более экспериментальные и сложные вещи: "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, "Между жизнью и сновидением" Эжена Ионеско, рассказала ТАСС худрук и главный режиссер Снежана Савельева.

При этом она признается, что сейчас играть такие спектакли приходится реже, чем коммерчески выгодные комедии - зарплата артистов формируется из дохода от проданных билетов. Также театр получает деньги от Союза театральных деятелей РФ - на грант организации недавно был сделан моноспектакль "Пир во время чумы". Получить поддержку в рамках госпрограмм у Ad Liberum еще ни разу не получалось, так как их условия не подходят для небольшого театра, а представители бизнеса республики заинтересованности в поддержке театра не проявляют.

Вместе с тем еще не у всех коллективов есть четкое представление, как выстраивать свою работу. Как рассказал ТАСС худрук частного театра моноспектаклей "Кто" в Перми Рамис Заббаров, в городе ежегодно появляется один новый частный театр. "Средняя продолжительность жизни такого театра полгода-год. <…> Он создается на чистом энтузиазме, без понимания полной картины мира и того, что необходимо сделать, чтобы театр жил, рос и развивался. Надо забыть про все остальное и полностью жить только театром, иначе никак - по крайней мере, на начальных этапах", - считает он.

Спекулянты в столицах

Опрошенные ТАСС руководители большинства региональных театров сошлись во мнении, что проблема незаконной перепродажи билетов на постановки - это, скорее, удел столиц. "В регионах просто нет такого количества зрителей, желающих одновременно попасть на ту или иную постановку, чтобы возник такой спрос, который, как следствие, мог бы позволить спекулянтам зарабатывать", - отметил Туркалов.

В Новосибирске спекуляция на билетах - тоже большая редкость, подчеркнул Кулябин. "В репертуаре "Красного факела" есть спектакли, на которые сложно купить билеты. Мы решаем этот вопрос с помощью услуги "Лист ожидания": зритель может заблаговременно забронировать места на "дефицитные" спектакли", - рассказал он.

Директор Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева, заслуженный артист России Игорь Баголей в беседе с ТАСС пояснил, что проблему с билетами часто помогают решить современные технологии. "Можно заранее взять билет на следующий показ, у нас активно работают продажи через сайт, онлайн. Бывает, что в первый день начала продаж покупают до 2000 билетов, это говорит о том, что люди следят за репертуаром и хотят попасть на определенные постановки. Цена билета на спектакль в провинции, как правило, в разы меньше московских и петербургских, покупать дороже зрители не готовы, и потому спроса на услуги спекулянтов просто не возникает", - отметил он.

Вместе с тем в Санкт-Петербурге театры всерьез озабочены этой проблемой. "Мариинский театр планомерно и на постоянной основе ведет работу по противодействию деятельности "сайтов-двойников" и сообществ в соцсетях, направленных на перепродажу билетов по существенно завышенным ценам", - пояснили в пресс-службе Мариинки.

Гастроли как продвижение

Гастроли в региональных театрах рассматривают и как средство заработка, и как средство продвижения. "Волковский театр - это особый бренд, и гастролировать этому театру необходимо", - считает Туркалов. Ярославский коллектив ездит на региональные гастроли, ранее удавалось выезжать и за рубеж. "Популяризация русской культуры за границей - это особая миссия, и у Волковского получалось с этой миссией справляться, <…> в последние годы гастролей за рубежом не было, сейчас будем развивать это направление", - сказал руководитель театра.

Гастроли, несмотря на затратность, необходимы для творческого развития театра, считает Мухин. "Участие в фестивалях, выступления на площадках других городов и стран обогащают труппу новым опытом и эмоциями", - пояснил он. В этом году Театр-Театр ездил в Сербию, Германию, Москву, Ижевск, впереди гастроли в Екатеринбурге и Тюмени, а в начале нового сезона - во Франции.

Мухин отметил, что сегодня гастроли для большинства театров неокупаемы, обычно средства выделяет приглашающая сторона, не обходится и без поддержки властей. Ситуация кардинально изменилась в последние годы с появлением Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и программы "Большие гастроли", отмечает в свою очередь Баголей. Без нее театры могли выезжать только в соседние регионы, теперь стали возможны гастроли по всей стране. "Это очень нужная инициатива, прежде всего для творческого тонуса театра, для насмотренности региональной публики", - пояснил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.