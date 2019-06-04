Минкультуры не будет поддерживать Kinodanz в судебном процессе против BadComedian

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не собирается поддерживать кинокомпанию Kinodanz в судебном процессе против видеоблогера BadComedian (Евгений Баженов). Об этом сообщила во вторник директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова в ответ на запрос ТАСС.

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) ранее сообщил в своем ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube 3 июня, что может закрыть свой канал из-за судебного иска на 1 млн рублей, который подала Kinodanz. Компания выражает претензии из-за обзора на фильм "За гранью реальности", который, по ее мнению, нарушил допустимый объем цитирования. По словам Баженова, закон не устанавливает точных норм цитирования. Он также отметил, что Минкультуры РФ выделяло средства на фильмы компании.

"Причины и повод подачи в суд мы оставим на усмотрение продюсеров [компании Kinodanz], но поддерживать кого-либо в борьбе с теми, кто смотрит и анализирует работу продюсеров, мы никогда не будем. Могу сказать, что в нашей стране хорошей и конструктивной кинокритики не хватает. Более того, убеждена, что для каждой кинокомпании важен именно зрительский суд", - говорится в сообщении.

Kinodanz - российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На ее счету такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звездный разум" и другие.