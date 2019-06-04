Конкурс Чайковского в Москве откроет пианист Трифонов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жюри на предстоящем Международном конкурсе имени П.И.Чайковского составлено из знаменитых музыкантов, победители будут выбираться объективно, заверила вице-премьер Ольга Голодец президента России Владимира Путина. Она сообщила, что конкурс начнется в Московской консерватории с выступления лауреата XIV конкурса имени Чайковского Даниила Трифонова.

На совещании с членами правительства глава государства поинтересовался, "есть ли среди членов жюри [конкурса имени Чайковского] российские музыканты". Голодец сообщила, что "жюри представлено всеми странами мира" и перечислила всех поименно, начав с Дениса Мацуева, который возглавляет часть жюри по классу фортепиано. "Состав жюри абсолютно звездный, надеемся на абсолютную объективность. Мы в этом заинтересованы также, как вся мировая общественность", - подчеркнула вице-премьер. "Мы ожидаем, что будет очень серьезный конкурс. Очень важно, кто представляет жюри, поскольку представительное жюри гарантирует объективное проведение конкурса", - отметила она.

Голодец представила доклад о завершении подготовки к ХVI Международному конкурсу Чайковского, который пройдет с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. По ее словам, Россия уже готова к этому "знаковому событию в музыкальном мире", который проводится на протяжении более 60 лет и каждый раз открывает новые имена. "В этом году мы получили 954 заявки из 58 стран - это в полтора раза превосходит число подавших заявки на ХV конкурс, до первого тура после прослушивания допущен 231 музыкант из 36 стран", - рассказала Голодец. Она уточнила, что участники конкурса приехали из Франции, США, Китая, Японии, Германии, Италии, Южной Кореи, России.

Вице-премьер сообщила, что прошли смотры во всех детских музыкальных школах страны, победители которых будут приглашены в качестве зрителей на финальные прослушивания конкурса Чайковского.