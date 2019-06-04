"Союзмультфильм" по итогам 2018 года утроил производство анимации

КУРСК, 4 июня. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" более чем в три раза увеличила производство анимации по итогам 2018 года, в том числе за счет выпуска мультипликационных сериалов и короткометражных мультфильмов. Об этом сообщил журналистам во вторник режиссер и продюсер студии Сергей Струсовский на церемонии открытия в Курске IV Фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина.

"Киностудия "Союзмультфильм" развивается очень мощно, в прошлом году мы больше чем утроили производство и произвели более 500 минут анимации, включая и сериалы, и короткометражные фильмы, и вышедший полнометражный фильм "Гофманиада" (кукольный мультфильм студии "Союзмультфильм", снятый по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана - прим. ТАСС). В этом году, я надеюсь, объем производства еще вырастет", - сказал он.

Струсовский вместе с коллегами-аниматорами проведет в Курске мастер-классы по созданию мультфильмов. Кроме того, в ходе фестиваля с 4 по 7 июня, посвященного в этом году также 105-летию со дня рождения известного уроженца региона и одного из первых работников "Союзмультфильма" - мультипликатора Бориса Дежкина запланированы творческие встречи, открытые кинопоказы новинок киностудии и работ независимых аниматоров.

"На подобных встречах на фестивалях происходит обмен и поиск того, чего хотят зрители. На фестивале Дежкина, конечно, я вспоминаю его замечательных спортивных персонажей. Возможно, что они получат свое развитие в новых мультфильмах с какой-то трансформацией. Должны быть герои, которые были бы примером для современных детей, как продюсер и режиссер, я задумываясь о том, какие персонажи это должны быть", - добавил Струсовский.

В качестве подобных персонажей он привел в пример главного героя нового мультсериала "Союзмультфильма", который получил рабочее название "Тише мыши". "Главный герой - мышонок, который кажется самым незаметным и невзрачным, но он оказывается героем, поскольку всем помогает и всех спасает в какой-то момент. Посмотрим, что из этого получится, надеюсь, что зрителям он покажется очень симпатичным", - добавил Струсовский.

Борис Дежкин - советский режиссер-мультипликатор, художник и сценарист, родился в Курске в 1914 году. После переезда в Москву окончил курсы художественной мультипликации при Доме печати и стал одним из первых сотрудников студии "Союзмультфильм", созданной в 1936 году. Среди известных работ Дежкина - мультфильмы "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Чиполлино", "Муха-Цокотуха". С 2016 года на малой родине мультипликатора проводится фестиваль российской анимации.