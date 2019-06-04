"Натюрморт" Михаила Ларионова продали в Лондоне за $2,8 млн

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Картина кисти Михаила Ларионова (1881-1964) ушла во вторник с молотка в Лондоне за £2,17 млн ($2,8 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который проводит во вторник торги в рамках недели русского искусства в Лондоне.

Цена, заплаченная за полотно под названием "Натюрморт", более чем в два раза превысила нижний порог предварительной оценочной стоимости лота. Она составляла от £1 до 1,5 млн ($1,3-1,9 млн).

Как отмечали в аукционном доме в преддверии торгов, это редкое произведение "одного из самых влиятельных художников российского авангарда" не выставлялось на публике около 60 лет. Сама же картина была написана до 1915 года, когда Ларионов покинул Россию и осел в Париже, и "имеет общие черты с произведениями из "солдатской" и "турецкой" серий художника, созданных им в 1910-1912 гг. и ставших вершиной его неопримитивистского периода".

Картина Ивана Айвазовского (1817-1900) "Корабль на закате у Кап Мартена", созданная в 1859 году, была продана за £1,9 млн ($2,4 млн) при оценке в £500-700 тыс. ($630-890 тыс.). Картина "Река Оять" кисти Василия Поленова (1844-1927) была реализована почти за £700 тыс. ($890 тыс.), что также превысило предварительную оценку.

В настоящий момент продолжаются торги в секции декоративно-прикладного искусства.

Наряду с Sotheby's участие в "русской неделе", которая проводится два раза в год - в мае-июне и ноябре-декабре - принимают аукционные дома Christie's, MacDougall's и Bonhams. Итоги торгов будут подведены 5 июня.