Фестиваль "Русские сезоны" пройдет в КНДР и Республике Корея в 2021 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Культурный проект "Русские сезоны", который в 2020 году отправится во Францию, в 2021 пройдет в городах на всем Корейском полуострове. Об этом во вторник на пресс-подходе, посвященном фестивалю, сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"В 2021 году будут две Кореи <...> До 2021 года время подумать еще есть, стоит вопрос в площадках и партнерах. С обеими сторонами по дипломатической линии и затем по линии министерств культуры будет прорабатываться содержательно программа. Будем слушать партнеров, что они хотят", - отметила она.

По словам Маниловой, объем сотрудничества России с Республикой Корея всегда был больше. "Нам понятно, что они попросят, чтобы в основе "Русских сезонов" был русский балет и классическая музыка в самом высоком исполнении", - сказала она.

Замминистра добавила, что для проведения фестиваля в 2022 году выбраны скандинавские страны: Дания, Швеция и Норвегия. "Это север, это интересно. В следующем году вся скандинавская история в выставочной части должна быть понятна", - сказала она.

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством Российской Федерации и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии.