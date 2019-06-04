Фестиваль "Русские сезоны" в 2020 году охватит 12 французских регионов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Культурный проект "Русские сезоны" в 2020 году пройдет в 64 французских городах, где состоятся более 270 мероприятий. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель фестиваля Алексей Лебедев.

"На сегодня запланировано 275 мероприятий в 64 французских городах 12 регионов. Пока за исключением Корсики, но я думаю, там мы тоже выступим. Выставочные проекты, театральные, балетные постановки, проекты киноискусства. Заявки мы получили от 65 учреждений культуры", - сказал Лебедев.

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова добавила, что впервые проект экстраполируется на Бельгию и Люксембург.

Как подчеркнул Лебедев, организаторы фестиваля в первую очередь ориентируются на федеральные учреждения культуры, чтобы держать бренд "Русских сезонов". Во Франции планируют выступить труппы Большого театра, Мариинского театра, симфонические ансамбли и драматические театры, в том числе в январе состоятся гастроли Театра наций.

Среди запланированных проектов - российско-французский художественный пленэр. "Мы поговорили с французской стороной о пяти талантливых молодых художниках от Франции и аналогично пяти российских художниках. Наши поедут во Францию, а французы - в Россию, в те регионы, которые они выберут сами", - пояснила Манилова.

На фестивале также предполагается провести традиционные дни духовной культуры, на которых будет организована большая выставка икон. Состоится Международный культурный фестиваль "Цветы России" - фестиваль талантливых детей, а также выставки народных промыслов, национальных костюмов и многие другие проекты.

Замминистра отметила, что в рамках фестиваля состоится встреча деятелей культуры России и Франции, на которой представители театральной, музейной, библиотечной и других сфер обменяются опытом и наметят совместные планы.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии.