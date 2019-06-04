Группа "Ленинград" начала прощальный тур по России в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Группа российского музыканта Сергея Шнурова "Ленинград" начала прощальный гастрольный тур по стране концертом в Калининграде на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года и рассчитанном на 35 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщил технический директор стадиона Геннадий Борисов.

"Выступление группы Сергея Шнурова на стадионе ["Калининград"] в собрало более 21 тыс. человек", - сообщил Борисов, добавив, что на мероприятии приняты все необходимые меры безопасности, концерт проходит без инцидентов.

В марте Шнуров сообщил, что стадионный тур команды 2019 года станет последним гастрольным туром группы. Он начался 4 июня в Калининграде, затем 14 июня "Ленинград" выступит в Москве. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

В интервью калининградской телекомпании ГТРК "Калининград" перед концертом в самом западном регионе страны лидер "Ленинграда" сказал, что группа исполнит песни практически из всех своих альбомов, шоу будет длиться больше двух часов и не предполагает никакого использования фонограмм.

Шнуров отметил, что не склонен драматизировать решение о прекращении выступлений группы "Ленинград", которая, по его словам, с учетом современных возможностей, в том числе видео, все равно останется со своей публикой. "Когда я решил стать, все-таки, обычным человеком, который не обязан давать концерты, мне от этого стало легче", - сказал он.

Говоря о планах, лидер "Ленинграда" отметил, что продолжит делиться с аудиторией своими наблюдениями за жизнью. "В какой форме художественной они будут выражаться, я не знаю. Мне уже понятно, что это вряд ли будет какой-то такой вот музыкальный спектакль под названием "Группировка Ленинград". Может быть, это будет театр, может быть, это будут стихи, может быть, это будет, в конце концов, даже политическая, общественная деятельность, художественные выставки", - сказал он, добавив, что ему хочется новизны.

О группе

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецезурной лексики.