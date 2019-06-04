Бочелли и Нетребко спели дуэтом в Кремлевском дворце

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оперное созвездие Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько впервые выступили с совместной программой. Артисты привезли в Государственный Кремлевский дворец классический репертуар, передает корреспондент ТАСС.

"Мы выбрали популярные, узнаваемые арии и дуэты, а также неаполитанские песни. Думаю, что публика будет в восторге: это будет радостный концерт", - отметила в беседе с журналистами за кулисами Нетребко. "Уникальность сегодняшнего вечера в том, что вместе собрались четыре артиста, которые никогда все вместе не выступали", - подчеркнул Эйвазов.

Тенор также рассказал, что его итальянскому коллеге Бочелли так понравилась идея академического концерта, что он отказался от своей "визитной карточки" Con Te Partiro. "Потому что ни я, ни Ольга не могли бы выучить партию сопрано", - в шутку пояснила Нетребко.

По словам Перетятько, с Бочелли они впервые лично встретились лишь накануне концерта. "Репетиции были длинными, но все прошло замечательно. У нас удивительный дирижер Юджин Кон, который ловит все", - отметила сопрано.

Дуэты и квартеты

Вечер открыл полонез из оперы Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин". Оркестр театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова разместился на сцене среди цветов. С Академическим большим хором "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича артисты исполнили фрагменты опер Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини.

"Я не помню слов. Будете подсказывать", - слукавила Нетребко перед композицией Эрнесто де Куртиса. А затем сорвала овации в середине O Sole Mio высокой нотой и танцами с Бочелли.

Вопреки ожиданиям, итальянский маэстро не стал петь на русском языке. Для москвичей Бочелли приготовил сочинения Жюля Массне, Гаэтано Доницетти и других иностранных авторов. "В таком месте давать концерт с выдающимися певцами современности - это большое счастье для каждого", - признался журналистам тенор.

Завершить концерт звезды решили на самой высокой ноте - небывалым квартетом Нетребко - Бочелли - Эйвазов - Перетятько. Благодарная публика аплодировала так долго, что артистам пришлось дважды выходить на поклон.

Скромные запросы больших звезд

Продюсер Максим Берин рассказал, что потребовался ровно год, чтобы собрать певцов в Москве. "Конечно, это тяжело, когда речь идет о самых востребованных звездах, - отметил он. - Тем более что это артисты, которые поют в лучших театрах мира". Берин добавил, что в райдере певцов не было ничего удивительного. "Знаете, Андреа настолько простой в своих желаниях артист, что никаких сложностей в этой части не возникло", - поделился он.

"Мы не знаем, повторится ли такой концерт когда-нибудь, - подчеркнул продюсер. - Поэтому весь мир оперы сегодня смотрит на происходящее в Кремлевском дворце". За посещение исторического концерта зрителям надо было заплатить от 5 тыс. до 88 тыс. руб. Билетами интересовались меломаны не только из Европы и США, но даже из Латинской Америки.