Мединский: "Донбасс. Окраина" стал началом художественного осмысления войны на Украине

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина" стал первым опытом в осмыслении конфликта на востоке Украины в российском кино. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на премьере картины, прошедшей во вторник в московском кинотеатре "Октябрь".

"Авторы фильма "Донбасс. Окраина" сделали первый шаг в осмыслении событий нашей новейшей истории", - приводятся слова Мединского в сообщении на сайте ведомства.

Фильм не навязывает определенную точку зрения на показанные события, а заставляет задуматься, как предотвратить подобное в дальнейшем, считает министр. По мнению Мединского, первый российский фильм о конфликте в Донбассе появился только спустя пять лет после начала войны, потому что события в том регионе - "это наша боль".

О фильме

В широкий прокат картина должна выйти 12 июня. Жанр ленты - военная драма, триллер. Действие фильма происходит в августе 2014 года на окраине Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, направленный в зону военных действий в качестве водителя, спасаясь от обстрела, попадает в подвал жилого дома, где знакомится с совершенно разными людьми.

Давлетьяров снял такие фильмы, как "Волшебники", "Чистое искусство", "А зори здесь тихие…" (ремейк 2015 года) и "Стальная бабочка". Главные роли в его новой картине также исполнили Гела Месхи, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Валентина Попова, Иван Неклюдов.