В Белграде проходит выставка российского фотографа Горячева

БЕЛГРАД, 5 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Открытие выставки портретов российского фотографа Виктора Горячева "Лица российской культуры", приуроченной к Дню России, с успехом прошло во вторник вечером в "Русском доме" Белграда. В мероприятии приняли участие свыше 100 человек.

Белградской публике представлено свыше 40 фоторабот, представляющих знаковых личностей культуры, искусства и спорта современной России - от Алексея Баталова до Артема Дзюбы. Учитывая значительный объем работ Горячева, организаторы пошли на неординарное решение: помимо стандартных фотопортретов в зале разместили два экрана, на которых в режиме слайд-шоу транслировались самые примечательные работы художника.

По заявлению автора выставки, который уже 25 лет делает фотографии для СМИ, в экспозиции "собраны работы, снятые в абсолютно разных жанрах". "Мне кажется, - сказал Горячев, - в этом и есть их прелесть: все они разные, но достаточно интересные".

Экспозиция

Экспозиция пользуется популярностью.

Как сообщил ТАСС организатор выставки, начальник управления Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" Евгений Демин, "уже поступило несколько заявок от культурных центров не только Белграда, но и Нови-Сада и Крушеваца". "Мы постарались сделать такую подборку, чтобы она была интересна именно людям в Сербии. Для нас большое удовольствие представлять выставку, которая даст старт циклу мероприятий, приуроченных ко Дню России, главным из которых станет концерт Кубанского казачьего хора на крупнейшей площадке региона в Сава-центре. Надеемся, что выставка вызовет новый интерес к российской культуре в Сербии", - сказал он.

В экспозиции представлены портреты Никиты Михалкова, Андрона Кончаловского, Владимира Жириновского, Михаила Горбачева, Юрия Никулина, Георгия Вицина, Ирины Муравьевой, Натальи Гундаревой, Сергея Бодрова, Евгения Миронова, Константина Хабенского, Олега Табакова, Елены Образцовой, Анны Нетребко, Галины Вишневской, Мстислава Ростроповича и других.

Горячев рассказал, что одной из его первых фотографий, повлиявших на последующую профессиональную жизнь, стала фотография Юрия Никулина: "Я тогда делал большой репортаж с Игорем Петрухиным, телеведущим и в прошлом циркачом. И он пригласил меня в цирк на Цветном, а потом отвел в кабинет к Никулину. Никулин спросил: "Это хороший человек?" - Да, хороший. И мне дали десять минут на съемку".

"Я снял, потом подарил ему фотографию, а через три месяца Никулин умер. А еще через два месяца мне звонят из цирка и просят подойти в администрацию. Там меня ждала книга "999 анекдотов от Никулина" с дарственной надписью: "Моему личному фотографу на память и потеху". Я человек неэмоциональный, но у меня хлынули слезы, было ощущение, как будто меня благословили", - сказал Горячев.

Сложная фотография

Отвечая на вопрос ТАСС, какая съемка из представленных на выставке оказалась самой трудной, Горячев без раздумий ответил: "Сергей Бодров" (фото Бодрова-младшего 1999 года в образе Данилы Багрова, где он стоит на колене и завязывает шнурки).

"Сначала мы снимали афишу "Брата-2" и Алексей Балабанов, который не воспринимал фотографов, сразу показал, что он главный. Съемка складывалась примерно так: "Ты сидишь на диване, не двигаешься, я касаюсь твоего плеча - ты нажимаешь кнопку". Я выстраиваюсь, а он вместо того, чтобы коснуться - толкал так, что ты отлетал на полтора метра, восстанавливал равновесие, а потом нажимал. Он говорит: "Ты не успел" - снова все заново, и так полтора часа", - рассказывает художник.

Одной из поразительных работ на выставке является портрет Олега Басилашвили. Актер предстает в демоническом образе. Удивительно, но данная фотография была снята за пять лет до того, как Басилашвили снялся в "Мастере и Маргарите".

"Это снимали во внутреннем дворе "Табакерки", мне нужно было найти дом, напоминающий питерский колодец. Вот это как раз то, на что ты готов ради кадра - ты можешь осенью спокойно лечь на грязный асфальт, для тебя это неважно, Басилашвили увидел, что фотограф ненормальный, улыбнулся, наклонился надо мной - получился такой кадр. А еще через 5-6 лет появился сериал "Мастер и Маргарита", хотя так вышло, что я снял его в образе Воланда", - рассказывает Горячев.

Еще одним "прозрением" художника можно назвать фотографию 2012 года футболиста российской сборной Артема Дзюбы.

В настоящий момент Горячев готовит к публикации книгу фотографий, в которую войдут его лучшие работы за 25 лет. "В этой книге портреты будут перебиваться жанровыми фотографиями, потому что я очень люблю движение", - делится планами фотограф.