Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин", где работы художников впервые более чем за 90 лет будут представлены вместе, открывается в Музее русского импрессионизма в Москве в среду.

"Мы открываем выставку "Место под солнцем. Беньков/Фешин", и мне представляется, что актуальность этой выставки несомненна, - отметила в беседе с журналистами директор музея Юлия Петрова. По ее словам, это выставка о том, как однажды принятое решение сказывается на жизни и творчестве художника.

"Павел Беньков и Николай Фешин начинали почти одинаково, их судьбы развивались практически параллельно. Оба родились в Казани, поступили в художественную школу, учились, поехали в академию художеств Санкт-Петербург, поездили по Европе, вернулись домой в Казань. Преподавали в той же школе, которую окончили", - сказала Петрова.

Последовавшие революция и гражданская война привели к тому, что Фешин принял решение эмигрировать в Америку, Беньков остался в СССР, обосновался в Узбекистане, став там заслуженным художником. Две судьбы сложились в общую экспозицию. Выставку разделяет граница: по одну сторону - Фешин, по другую - Беньков.

Две судьбы

"Эта выставка одна из самых сложных выставок в истории нашего музея. Тут сложилось несколько факторов - и то, что значительный блок работ уехавших художников остался в их новых странах, в Соединенных Штатах и Узбекистане. К сожалению, культурные обмены между нашими странами сильно осложнены, с Америкой и вовсе заморожены, и представить на выставке работы из американских собраний не удалось", - отметила директор музея.

В проекте участвуют Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств, Фонд Марджани (Москва), Sepherot Foundation (Лихтенштейн) и несколько частных коллекционеров.

Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный период, американский период Фешина и узбекский Бенькова. Живопись американского и узбекского блоков дополнят кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века, которые позволят погрузиться в атмосферу эпохи. Акцентами экспозиции стали три картины разных периодов: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" Фешина и "Девушка-хивинка" Бенькова. Каждое полотно будет оснащено "тактильным интерактивом": в инсталляции соединятся гипсовая копия картины, колба с ароматом-ассоциацией и физический объект, связанный с темой работы.

"Такой необычный формат музейного интерактива - логичное продолжение инклюзивной программы. Колбами с ароматами и тактильными макетами для незрячих и слабовидящих посетителей оснащены несколько полотен в постоянной экспозиции музея", - отмечает пресс-служба музея.

Тема путешествий по разным странам станет основной в просветительских программах музея на время проведения выставки. На экскурсиях музейные гиды расскажут о череде невероятных событий в жизни Бенькова и Фешина, о том, как изменялось искусство каждого под влиянием новых мест. "Для детей разработана игра-квест (для 4-6 и 7-12 лет), во время которой малышей познакомят с персонажами картин художников, с национальными традициями США, России и Узбекистана начала XX века. А главным сюрпризом программы станет индейская игра пухеохео", - сказали в пресс-службе музея.

К выставке будет выпущен каталог с обзором творчества художников. Аудиогид к экспозиции для мобильного приложения музея озвучит актер театра "Современник" Шамиль Хаматов. Появится и видеогид на русском жестовом языке. Выставку можно будет посетить до 24 сентября.