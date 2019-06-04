В Москве прошла премьера фильма об Иве Сен-Лоране "Величайший Кутюрье"

"Это неожиданный и невероятный фильм о моде. Он называется Celebration, что значит празднование, и никакого отношения к празднованию этот фильм не имеет", - отметила бывший главный редактор журналов Interview и Vogue в России, писатель и журналист Алена Долецкая, представляя фильм в летнем кинотеатре Garage Screen.

Она подчеркнула, что зритель не увидит в картине никаких "привычных кодов фильмов о моде". "Здесь нет, никаких красоток-моделей, которые рассылают воздушные поцелуи и обнимаются с дизайнером, нет и вдохновленного дизайнера, носящегося в муках в художественном порыве", - пояснила она. Долецкая добавила, что Ив Сен Лоран в фильме представлен таким, каким его не видел почти никто. "Это портрет человека, находящегося в распаде, в состоянии тяжелой болезни. Болезнь его была такова, что никто не знал, понимает ли Ив Сен Лоран то, что происходит вокруг него", - сказала журналист.

По словам куратора программы фестиваля "По ту сторону праздника", журналистки Екатерины Федоровой, фильм был запрещен к показу 20 лет. "Пьер Берже, партнер Ива Сен-Лорана, допустил режиссера Оливье Мейру до студии Yves Saint-Laurent, когда они готовились к юбилейному и финальному показам. Мейру снимал в течение нескольких лет. Когда он смонтировал фильм, его увидел Пьер Берже и запретил, и только сейчас, после смерти Берже, фильм можно увидеть", - пояснила она ТАСС.

Как рассказала Федорова, в фильме можно увидеть команду модельера. "Большие модные дома обычно никогда не показывают свою команду, только креативного директора и бизнес-представителя. А тут мы видим его швей, закройщиц, моделей, муз", - поделилась она.

Фильм "Величайший кутюрье" на фестивале будет показан также 6 и 7 июня, картина выйдет в прокат 13 июня. В программу "По ту сторону праздника" помимо него вошли картины "Студия 54" Мэтта Тирнаура о знаменитом в 1970-е клубе Нью-Йорка, а также "Холстон" Фредерика Ченга, о другом дизайнере - Рое Холстоне. Федорова отметила, что название программы отражает то, что все фильмы, вошедшие в нее, "показывают изнанку индустрии, которая не всегда веселая и простая". Beat Film Festival проходит в Москве с 30 мая по 9 июня 2019 года.