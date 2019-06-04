В Лондоне покажут крупнейшую в Великобритании выставку работ Натальи Гончаровой

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Крупнейшая ретроспективная выставка работ русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой (1881-1962), когда-либо проводившаяся в Великобритании, открывается в лондонской галерее современного искусства Тейт Модерн. Как рассказала во вторник корреспонденту ТАСС куратор выставки Наталья Сидлина, экспозиция включает в себя более 170 работ, предоставленных Третьяковской галереей, другими российскими и иностранными музеями и демонстрирующих во всем разнообразии широкую палитру творчества художницы.

"Ретроспективных выставок Гончаровой было не так много, а последняя ретроспективная экспозиция организовывалась в Третьяковской галерее в 2013 году, когда было показано более 400 ее работ", - сообщила Сидлина.

"На этой выставке мы хотели продемонстрировать невероятное богатство ее творчества и его преломление в совершенно разных областях. Поэтому экспозиция не является хронологической, но следует скорее разным направлениям и разным материалам, с которыми работала Гончарова", - пояснила куратор.

Под выставку в лондонском музее на южном берегу Темзы отведено несколько залов. Во многих из них представлена исключительно живопись Гончаровой, пробовавшей себя в различных течениях живописи: фовизме, лучизме, кубизме и других. Другие залы посвящены театральной теме и сотрудничеству Гончаровой с Сергеем Дягилевым, моде, парижской студии Гончаровой.

По словам Сидлиной, выставка, которая откроется для широкой публики 6 июня и продлится до 8 сентября, должна быть интересной для любителей искусства в Европе, так как художница отлично известна за пределами России.

"Гончарова - одна из тех художниц эпохи модернизма, которая подняла национальное русское искусство на транснациональный уровень. По своей значимости она не просто русская художница, но художница международного значения. Тот язык, который она выработала, понятен, доступен и интересен для любого посетителя, а не только российского", - отметила куратор экспозиции. "Гончарова с ее невероятными красками, с ее адаптацией очень важных исторических сюжетов помогла вывести российское искусство на международный уровень", - добавила она.

О религии и обнаженной натуре

Среди представленных картин куратор особенно отметила созданный в 1911 году цикл "Жатва", ставший интерпретацией сюжетов Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Изначально цикл состоял из девяти картин, однако две из них были безвозвратно утеряны, а семь - раскиданы по четырем разным коллекциям по всему миру. "Мы собрали их для этой выставки и постарались развесить в соответствии с замыслом Гончаровой", - сообщила Сидлина.

Также на экспозиции представлена картина "Натурщица (на синем фоне)", которая стала причиной закрытия в марте 1910 года первой персональной выставки Гончаровой (которая проводилась в помещении литературно-художественного кружка "Общество свободной эстетики" в Москве). Полиция обвинила художницу в распространении порнографии, закрыла выставку, которая продлилась всего один день, и арестовала картину.

"Эта вещь показана вместе с другими работами Гончаровой по исследованию обнаженной натуры, которая представлена на выставке и как натурщица, и как мифологический персонаж, и как древний идол. То, что тогда восприняли фактически как порнографию, диктовалось тем, что Гончарова была женщиной-художницей. И то, что позволялось мужчинам, не позволялось женщинам", - пояснила куратор.

"Тем более она была из аристократической семьи, связанной с Пушкиным, одна из лидеров авангарда, так что все, что она делала, привлекало огромное влияние прессы и критиков", - добавила Сидлина.

Откуда прибыли работы?

Сидлина особенно отметила вклад в экспозицию Третьяковской галереи. "Большое количество из более чем 170 работ, представленных на выставке, мы получили из Третьяковской галереи, которая была невероятно щедра, открыла свои запасники, сняла вещи со стен постоянной экспозиции, а научные сотрудники помогали нам и предоставили доступ к архивам", - сообщила куратор.

"Мы очень плотно, плодотворно и невероятно успешно работали с региональными музеями в России. Работы для этой коллекции пришли для нас из музеев Омска, Костромы, Уфы, Серпухова, Нижнего Новгорода, Русского музея Санкт-Петербурга", - сказала Сидлина.

Помимо этого, были использованы произведения Гончаровой из собрания Тейт Модерн, музеев Шотландии, Уэльса, Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, коллекций в Германии и США.

После Лондона выставка отправится в продолжительное европейское турне. С 3 октября 2019 года по 19 января 2020-го ее можно будет посетить в Палаццо Строцци во Флоренции, а с 21 февраля по 24 мая 2020 года - в Атенеуме в Хельсинки.