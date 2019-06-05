Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

ТАСС, 5 июня. Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире. Ее состояние оценивается в $600 млн. Об этом во вторник сообщает журнал Forbes.

Американская певица вошла в список самых богатых селф-мейд женщин, заняв в нем 37 место. Рианна смогла обогнать других популярных американских певиц, таких как Мадонна (39 место, состояние оценивается в $570 млн) и Бейонсе (51 место, состояние оценивается в $400 млн).

Журнал отмечает, что основной доход Рианны происходит от ее партнерства с французской группой компаний LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy. LVMH стала совладелицей косметического бренда Fenty Beauty, который был создан Рианной в 2017 году. За первые несколько недель Fenty Beauty увеличила объем продаж на $100 млн, чему способствовала известность Рианны и 71 млн подписчиков в ее аккаунте Instagram. По оценкам журнала, в прошлом году Fenty Beauty получила доход в $570 млн.

Раннее сообщалось о том, что Рианна создаст модный дом Fenty на базе группы компаний LVMH с штаб-квартирой в Париже. Бренд будет производить одежду, обувь, аксессуары и украшения класса люкс.