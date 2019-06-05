Театр "Новая Опера" отложил постановку оперы Глинки "Жизнь за царя"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский театр "Новая Опера" им. Е.В. Колобова вынужден отложить на неопределенное время постановку оперы "Жизнь за царя", несмотря на три успешных концертных исполнения главного сочинения Михаила Глинки в завершающемся сезоне. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор театра Дмитрий Сибирцев.

"Мы стали первыми, кто по прошествии достаточно большого времени осуществил постановку шедевра Глинки хотя бы в концертном исполнении. С музыкальной точки зрения это было очень интересное событие. Исполнение прошло трижды в течение сезона и имело достаточно ощутимый успех", - сказал Сибирцев.

Эти три концертных исполнения, убежден руководитель "Новой Оперы", показали, что театр в принципе способен в музыкальном и вокальном плане обеспечить сценическую постановку первой русской оперы. Однако с осуществлением данного проекта произошла задержка по причинам финансового характера. Дело в том, что театр хотел бы максимально приблизить постановку к традиционной, классической версии, что подразумевает, в частности, облачение артистов в костюмы той эпохи. Но тогда значительно удорожается вся постановочная смета, пояснил Сибирцев.

Тем не менее директор театра заверил, что от проекта "Жизнь за царя" коллектив не отказывается: "Будем стараться изыскивать какие-то средства, больше зарабатывать для того, чтобы такая постановка стала возможна". Театр ищет спонсорскую поддержку на этот проект, ведет достаточно много переговоров.

"Пока то решение, которое нас устраивает, выходит за все мыслимые рамки бюджетной составляющей. Безусловно, наш учредитель - столичный департамент культуры - способен оказать определенную помощь в этом проекте, но это может быть долевое участие. Если мы изыщем собственные средства, то есть заработаем их либо найдем спонсорскую помощь, тогда мы об этом сможем серьезно заявлять", - сообщил Дмитрий Сибирцев.