Во Владивостоке открылся международный фестиваль современной драматургии

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Второй Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии "Метадрама" открылся во Владивостоке в среду читкой пьесы Юлии Тупикиной "Майя и Кощей". Как сообщил ТАСС директор Приморского краевого театра молодежи Игорь Селезнев, на пятидневный театральный форум приехали гости из Южной Кореи, Малайзии, а также из различных городов России, в том числе Москвы и Петербурга.

"Этот фестиваль проходит у нас уже во второй раз, в прошлом году мы получили на него очень хороший отклик и в этот раз решили сделать его международным. <...> В ближайшие пять дней нас ждет очень насыщенная программа, которая познакомит зрителя с современными авторами, которым бывает сложно пробиться на большую сцену", - сказал Селезнев.

Он отметил, что сегодня многие театры настороженно относятся к произведениям современных авторов и не спешат ставить их на сцене. На "Метадраме" гости смогут обсудить с авторами и режиссерами особенности их постановок.

В программе фестиваля полноценные спектакли, эскизы и читки пьес, творческие встречи, мастер-классы и лекции. Часть мероприятий зрители могут посетить бесплатно.

"Метадрама" - совместный проект Приморского краевого драматического театра молодежи и драматурга из Владивостока Виктории Костюкевич, который реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и департамента культуры Приморского края. В 2019 году он проходит с 5 по 9 июня во Владивостоке. Мероприятие приурочено к объявленному в России Году театра.