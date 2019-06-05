Актер Крис Хемсворт намерен приостановить карьеру ради воспитания детей

СИДНЕЙ, 5 июня. Голливудский актер австралийского происхождения Крис Хемсворт заявил, что намерен приостановить карьеру в кино и заняться воспитанием детей. Об этом в среду сообщила новозеландская газета The New Zealand Herald.

35-летний австралиец Хемсворт стал одним из самых популярных актеров Голливуда благодаря своему участию в кинофраншизах "Тор" (Thor) и "Мстители" (Avengers). После премьеры последней части киносаги "Мстители: конец игры" он объявил о том, что намерен сделать перерыв в съемках, который продлится, как минимум, до конца текущего года.

По словам Хемсворта, все это время он намерен провести со свей семьей - супругой Эльзой Патаки и тремя детьми в их австралийском доме, построенном пять лет назад в Байрон-Бэй, штат Новый Южный Уэльс. Как отметил актер, до конца 2019 года он не планирует принимать никаких предложений о съемках в кино и всецело посвятить себя воспитанию семилетней Индии и пятилетних Саши и Тристана. "Я просто хочу быть дома со своими детьми", - цитирует Хемсворта издание The Daily Telegraph.

Кристофер "Крис" Хемсворт - австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: "Тор", "Мстители", "Тор 2: Царство тьмы", "Мстители: Эра Альтрона", "Тор: Рагнарек", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал", а также в фильмах "Гонка", "Хижина в лесу", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"" и "В сердце моря" .