Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала "Содержанки"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.

Прямой эфир из мира богатых людей. О сериале "Содержанки" Константина Богомолова

"К команде создателей оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" присоединится автор фильма "Хрусталь" Дарья Жук. Константин Богомолов продолжит курировать проект, а также выступит соавтором сценария, как и в первом сезоне многосерийного фильма", - сказали в пресс-службе.

Сериал продолжит сюжет первого сезона - истории о следователе Лене (Дарья Мороз) и галеристке Даше (Софья Эрнст), которые попали в мир больших денег из жизни, полной рутины и бытовых проблем. Создатели обещают возвращение знакомых героев и введение новых персонажей. Начало съемок запланировано на август.

"Нам кажется, что Даша точно даст киносериалу много интересного, неожиданного и нового, - цитирует пресс-служба Ирину Сосновую, генерального продюсера киносериала. - Именно этим мы руководствовались, принимая вместе с Константином решение о том, что для второго сезона нужен новый режиссер".

Сама Жук заявила, что хочет глубже исследовать персонажей "Содержанок" с точки зрения развития истории. "В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности. Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива", - привели ее слова в пресс-службе.

Жук известна зрителям своей работой над фильмом "Хрусталь" о девушке-диджее, мечтающей уехать из Минска в Америку. Лента удостоена Гран-при Одесского кинофестиваля, Гран-при Тбилисского международного кинофестиваля, премия молодежного жюри на международном кинофестивале в городе Корк, Ирландия, а также выдвигалась Белоруссией на соискание американской кинопремии "Оскар".