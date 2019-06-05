Выставка в память об оперной певице Елене Образцовой пройдет в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Выставка "Елена Образцова. Голос и судьба", приуроченная к 80-летнему юбилею со дня рождения оперной певицы, пройдет в Москве, в Музее современной истории России с 11 июня по 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Организаторы - Государственный центральный музей современной истории России и Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" - соберут на выставке подлинные документы и предметы из личного архива легенды сцены: семейные альбомы, награды, театральные афиши, грампластинки и диски, ряд живописных работ и многое другое", - отмечается в сообщении.

Посетители увидят костюмы артистки из оперы "Кармен" 1978 года в постановке Франко Дзеффирелли, привезенные из Венской государственной оперы. Экспозиция будет сопровождаться аудио- и видеозаписями интервью певицы, фрагментами спектаклей, концертов и телефильмов с ее участием.

Елена Образцова (1939-2015) - советская и российская оперная певица, обладательница меццо-сопрано, актриса, оперный режиссер, педагог. Выступала на сцене Ла Скала, Ковент-Гарден, Гранд Опера, Опера де Пари, Лисео, Венской оперы, Метрополитен-опера. Работала с такими звездами оперы, как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье, Герберт фон Караян, Франко Дзеффирелли, а также дирижерами - Юрием Темиркановым, Владимиром Спиваковым.

Всего в ее репертуаре было более 40 партий в операх русских и зарубежных композиторов, в том числе: Эболи ("Дон Карлос"), Ульрика ("Бал-маскарад"), Адальжиза ("Норма"), Орфей ("Орфей и Эвридика"), Нерис ("Медея"), Герцогиня ("Сестра Анжелика"), Далила ("Самсон и Далила"), Оберон ("Сон в летнюю ночь"), Иокаста ("Царь Эдип"), Княжна Марья, Элен Безухова, Ахросимова ("Война и мир"), Иокаста ("Царь Эдип").

Образцова записала более 50 дисков на крупнейших студиях грамзаписи, в частности, "ЕMI" и "Мелодия". Снялась в музыкальных фильмах: "Моя Кармен" (1977; приз XIV фестиваля телефильмов в Праге, 1978), "Сельская честь" (1981), "Веселая вдова" (1984), "Выше, чем любовь" (1991), "Елена Великая" (1995) и др. В последние годы была приглашенной солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра РФ. В декабре 2011 года певицей был учрежден Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой".