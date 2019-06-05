Мединский не видит смысла в прокате полной версии фильма "Рокетмен" про Элтона Джона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово рассмотреть новую заявку на выход в прокат полной версии фильма "Рокетмен" про Элтона Джона, но не видят в этом смысла. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Владимир Мединский.

"Если прокатчик обратится с новой версией фильма за новым удостоверением, мы рассмотрим, - сказал Мединский. - Но он вряд ли обратится". При этом глава ведомства не видит в этом смысла. "Может (компания обратиться - прим. ТАСС). А зачем?", - добавил он.