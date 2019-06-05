Мединский не видит смысла в прокате полной версии фильма "Рокетмен" про Элтона Джона

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово рассмотреть новую заявку на выход в прокат полной версии фильма "Рокетмен" про Элтона Джона, но не видят в этом смысла. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Владимир Мединский.
"Если прокатчик обратится с новой версией фильма за новым удостоверением, мы рассмотрим, - сказал Мединский. - Но он вряд ли обратится". При этом глава ведомства не видит в этом смысла. "Может (компания обратиться - прим. ТАСС). А зачем?", - добавил он.
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Прокат фильма, из которого по решению прокатчика были удалены некоторые сцены, намечен на 6 июня.
Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены были удалены в соответствии с российским законодательством. Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.
Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в ней исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа.