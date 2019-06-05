Водолазкин и Яхина стали финалистами литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Произведения писателей Евгения Водолазкина ("Брисбен"), Григория Служителя ("Дни Савелия"), Гузель Яхиной ("Дети мои"), Романа Сенчина ("Дождь в Париже") и других авторов вошли в короткий список Национальной литературной премии "Большая книга". Имена соискателей в среду объявил председатель Совета экспертов премии Михаил Бутов на Литературном обеде в ГУМе.

"Большая книга преподносит какие-то сюрпризы каждый год, иногда - довольно решительные <...> И нынешний год, он особенный: премия нам показала, что молодое писательское поколение сильно подвинуло поколение зрелое, показала, что то, что сегодня называют гипер-нон-фикшн, то есть литература, которая принимает условность и зачастую фантастический характер как необходимый элемент построения художественного мира произведения, и при этом не является жанровой фантастикой или фэнтези в привычном смысле слова. Такая литература очень сильно теснит традиционный роман", -отметил он.

По его словам, за место в финальном списке в том числе боролись два постапокалипсиса, книги про котика, про попугайчика и про других животных. Помимо них в этом сезоне присутствовали яркие фэнтези, романы приключенческого характера, представленные авторами, которые работали ранее в других жанрах. Всего в длинном листе премии было представлено 41 произведение.

Всего в короткий список "Большой книги" вошли 12 произведений. Помимо Водолазкина, Яхиной, Сенчина и Служителя, финалистами стали Алексей Сальников ("Опосредованно"), Сухбат Афлатуни ("Рай земной"), Ольгерд Бахаревич ("Собаки Европы"), Александр Гоноровский ("Собачий лес"), Линор Горалик ("Все, способные дышать дыхание"), Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский ("Венедикт Ерофеев: посторонний"), Евгения Некрасова ("Калечина-Малечина"), Вячеслав Ставицкий ("Жизнь А. Г."). Ожидается, что имена лауреатов премии будут известны до конца года.

"Попадание в короткий список "Большой книги" - это, несомненно, для меня очень важная веха, я очень благодарна, что мой роман "Дети мои" сейчас в коротком списке. А решать, какие у книги шансы, вовсе не мне, автор не должен этого делать", - поделилась с ТАСС Яхина. Горалик подчеркнула, что для нее честь быть номинированной с известными авторами, которые многое значат для нее. "Это не просто номинация на премию, это номинация в числе людей, которых я очень уважаю и ценю", - сказала она ТАСС.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома.

Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.