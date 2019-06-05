Музей "Царское Село" 6 июня откроет воссозданный Лионский зал Екатерининского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Один из самых парадных интерьеров Екатерининского дворца - Лионский зал - спустя почти восемь десятилетий с 6 июня будет вновь доступен для посещения. Возрожденный архитектурный шедевр на территории государственного музея-заповедника "Царское Село" под Санкт-Петербургом представили журналистам.

"Мы можем себе представить, как [выглядело] это любимое многими императрицами помещение. И Екатериной Великой, и Марией Александровной это помещение отмечалось особо всегда. Это было место сбора придворных для прогулок, для обедов. <...> Выдающееся, действительно, художественное произведение, и для нас это огромное счастье и событие в жизни музея", - сказала на пресс-показе директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Реконструкция Лионского зала, который последний раз был открыт 22 июня 1941 года, была реализована по соглашению между ПАО "Газпром", фондом ENGIE (Франция) и музеем-заповедником, подписанным в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Конкурент Янтарной комнате

Зал считается одним из самых совершенных интерьеров архитектора Чарльза Камерона, он создавался в 1781-1783 годах и получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе. В годы Великой Отечественной войны были уничтожены живопись потолка и декор стен. От былого убранства сохранилось 25 предметов мебельного ансамбля с использованием лазурита, также специалистам были доступны образцы шелка, дворцовые описи, архивные документы и фотографии зала.

Шелковая ткань воссоздана на лионской мануфактуре "Прелль" - преемнице ткацкой мануфактуры "Лами и Жиро", выполнявшей в 1860-х годах заказ русского Императорского двора. "Эта ткань выполнена по тому рисунку, по которому был выполнен заказ в 1866 году. В архивах компании "Прелль" была книга заказов, в которой хранился образец ткани - его специально прятали от света, чтобы он не поменял свой цвет. Сохранился образец нитей. Поэтому это абсолютно тот же рисунок, это абсолютно тот же цвет", - пояснил журналистам директор мануфактуры Гийом Верзье.

Работы по воссозданию лазуритовых элементов отделки выполнила Царскосельская янтарная мастерская, специалисты которой ранее восстанавливали ряд других интерьеров музея и Янтарную комнату. По словам реставратора Александра Соловьева, полудрагоценный камень был доставлен с месторождения в Афганистане - как и материал, который использовался при отделке в середине XIX века.

"Это конкурентоспособный объект нашей Янтарной комнате", - сказала журналистам замдиректора по научной работе "Царского Села" Ираида Ботт.

В дальнейшем, пояснила она, планируется вернуть в Лионский зал печи и паркет из наборного дерева с перламутровыми вставками. "Паркет этот был вывезен фашистами, он найден был на элеваторе в Берлине, в 1947 году возвращен, и находился в хранилище. Он, по счастью, сохранился целиком", - уточнила замдиректора.