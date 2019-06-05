Всероссийский театральный марафон открылся шествием актеров в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. Всероссийский театральный марафон открылся в Воронеже в среду шествием актеров из 18 регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Колонна из более чем ста артистов прошла от Советской площади по Театральной улице к драматическому театру имени Кольцова.

"Нам очень приятно, что марафон в Центральном федеральном округе начинается именно в Воронеже, здесь очень активны культурная и театральная жизнь, много театров и постановок. Сегодня удалось побывать в ТЮЗе, кукольном театре, они производят самое положительное впечатление. Я считаю, что Воронежу очень повезло с кукольным театром, поэтому предварительные итоги, безусловно, положительные", - сказал заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

До Воронежа Всероссийский театральный марафон прошел через 42 города России, в нем приняли участие 70 театров, которые представили 150 спектаклей для более 65 тысяч зрителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.

В Воронеже театральный праздник начался с творческих встреч с директором театра им. Евгения Вахтангова Кириллом Кроком, учредителем Ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Ольгой Митиной, ом Театрального музея им. Бахрушина Дмитрием Родионовым, а также народным артистом РСФСР Александром Михайловым. По улице Театральной в Воронеже прошло театрализованное шествие с участием делегации регионов ЦФО, а в фойе Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова открылась фотовыставка "Театр в объективе ТАСС. Воронеж". Завершится марафон спектаклем "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова в постановке художественного руководителя Воронежского драмтеатра имени Кольцова, лауреата премии "Золотая маска" Владимира Петрова.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабные из них - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Специально для Театрального марафона народный художник России Андреи Ковальчук разработал символ в виде древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ.