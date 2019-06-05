Мединский: платформа Минкультуры позволяет получать данные о культурных мероприятиях

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Платформа открытых данных Минкультуры РФ позволяет получать актуальную информацию о культурных мероприятиях и реестре объектов культурного наследия, в частности, ими могут пользоваться разработчики приложений и сервисов. Об этом ТАСС в среду со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Ранее в среду ТАСС сообщал, что МВД, Министерство культуры, Минфин и Минэнерго РФ получили наивысшую оценку в разработанном Счетной палатой РФ рейтинге уровня открытости органов государственной власти.

"Платформа открытых данных Минкультуры России позволяет различным разработчикам приложений и сервисов получить актуальную и достоверную информацию, например, о мероприятиях в сфере культуры по всей России или реестре объектов культурного наследия", - приводит пресс-служба слова главы Минкультуры РФ Владимира Мединского.

Министерство уже несколько лет ведет работу по повышению уровня открытости, добавил он.