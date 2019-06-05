{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мединский: платформа Минкультуры позволяет получать данные о культурных мероприятиях

Глава ведомства сообщил, что министерство уже несколько лет ведет работу по повышению уровня открытости

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Платформа открытых данных Минкультуры РФ позволяет получать актуальную информацию о культурных мероприятиях и реестре объектов культурного наследия, в частности, ими могут пользоваться разработчики приложений и сервисов. Об этом ТАСС в среду со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Ранее в среду ТАСС сообщал, что МВД, Министерство культуры, Минфин и Минэнерго РФ получили наивысшую оценку в разработанном Счетной палатой РФ рейтинге уровня открытости органов государственной власти.

"Платформа открытых данных Минкультуры России позволяет различным разработчикам приложений и сервисов получить актуальную и достоверную информацию, например, о мероприятиях в сфере культуры по всей России или реестре объектов культурного наследия", - приводит пресс-служба слова главы Минкультуры РФ Владимира Мединского.

Министерство уже несколько лет ведет работу по повышению уровня открытости, добавил он.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
Выступления трех оркестров открыли первый Уральский культурный форум в Екатеринбурге
Форум продлится до 8 июня
Читать полностью