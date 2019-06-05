Авторы VR-проекта об Эрмитаже ведут переговоры с Хабенским о съемках продолжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Создатели фильма "Погружение в историю", посредством технологии виртуальной реальности рассказывающего об истории Эрмитажа и его коллекции, ведут переговоры с актером Константином Хабенским о съемках в его продолжении. Об этом ТАСС сообщил один из авторов проекта Борис Пиотровский.

"Мы планируем во второй половине лета снимать вторую часть Эрмитаж-VR. Надеюсь, что где-то осенью оно появится. <…> Мы сейчас ведем переговоры с Константином Юрьевичем Хабенским о том, чтобы продолжить наше сотрудничество", - сказал Пиотровский.

В настоящее время ведется работа над сценарием фильма, отметил собеседник агентства. По его словам, пост-продакшн займет достаточно длительный промежуток времени. "Думаю, что в октябре-ноябре мы обязательно закончим", - добавил он.

Первый VR-фильм с участием Хабенского в роли экскурсовода-мистика с даром перемещения во времени и пространстве был представлен в июле 2017 года. Девятнадцатиминутное путешествие в прошлое Эрмитажа демонстрируется ежедневно в пространстве первого этажа Главного штаба.

В основу сценария VR-фильма "Эрмитаж. Погружение в историю" легли значимые события основных периодов истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до наших дней. Съемки фильма проходили на Дворцовой площади, в залах музея, Висячем саду и на крыше Зимнего дворца, все эти объекты можно увидеть объемно и даже пролететь над крышами с помощью спецэффектов.