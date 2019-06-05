Первый фестиваль "зеленого" кино открылся в Сочи

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Первый международный фестиваль "зеленого" документального кино Ecocup открылся в Сочи показом голландского фильма "Дикий Амстердам", сообщила ТАСС сооснователь и программный директор международного фестиваля зеленого документального кино Ecocup Анастасия Лаукканен.

"Фестиваль родился в Москве в 2010 году, с тех пор он путешествовал примерно по 20 городам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Грузии. В Сочи фестиваль приезжает первый раз. Сюда мы привезли шесть фильмов, разных авторов, это российско-британское производство, итальянское, французское. Открыл фестиваль голландский фильм "Дикий Амстердам" - история, "рассказанная" котом Фрицем, напоминает нам, что город существует не только для людей", - сообщила Лаукканен.

Фильмы для фестиваля в Сочи подбирались специально, с учетом местных экологических проблем. "Мы несколько недель подбирали фильмы. В итоге в Сочи будут показаны картины про диких животных, про море и его обитателей, про раздельный сбор мусора, про пчел. Уверена, что каждый найдет в этих фильмах что-то интересное для себя. По крайней мере на сегодня билетов не осталось. Также зрителей ожидают после фильмов обсуждение с экспертами по данной теме. Надеюсь, этот фестиваль станет регулярным в Сочи", - сказала на церемонии открытия фестиваля заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского заповедника Ольга Пегова.

Международный фестиваль "зеленого" документального кино Ecocup проходит в Сочи с 5 по 9 июня. Основная тема "зеленого" кинофестиваля - сохранение биоразнообразия и проблема загрязнения окружающей среды. В рамках фестиваля зрители могут посетить открытые лекции, встречи с экспертами, мастер-классы и даже принять участие в экологической игре. Посмотреть фильмы может любой желающий по предварительной регистрации на сайте Кавказского заповедника.

Ecocup - ежегодный международный фестиваль зеленого документального кино. С 2010 года кинофорум привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше. В Сочи фестиваль организует Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова при поддержке представительства ЕС в России и Фонда им. Генриха Белля в России.