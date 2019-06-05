Итоговая выручка торгов предметами русского искусства в Лондоне превысила $45 млн

ЛОНДОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Суммарная выручка весенней недели "русских торгов" в Лондоне составила £35,74 млн ($45,06 млн). Об этом свидетельствуют итоговые цифры, полученные ТАСС в среду от четырех аукционных домов, традиционно принимающих участие в проводящихся два раза в год торгах, на которые выставляются картины русских и советских художников, предметы декоративно-прикладного искусства и иконы.

Таким образом результаты "русских торгов" немного превысили итоги предыдущей аукционной недели, которая стала самой успешной за многие годы. Она прошла в Лондоне в ноябре прошлого года, а лотов тогда было реализовано на £35 млн ($44,9 млн).

Топ-лот от Christie's

Топ-лотом нынешней недели стала картина Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) "Натюрморт с сиренью". Она была продана на аукционе Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн), что стало не только рекордной стоимостью работ автора, но и самым дорогим произведением в истории аукционов русского искусства вообще.

Итоговая стоимость картины в девять раз превысила нижний порог оценочной стоимости (£1-1,5 млн или $1,3-1,9). "Натюрморт с сиренью" был написан в 1928 году, то есть на пике карьеры художника. Он предвосхитил на четыре года появление натюрморта "Черемуха в стакане", который находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге и считается одним из самых узнаваемых в творчестве живописца.

Помимо шедевра Петрова-Водкина, аукционный дом реализовал подборку из порядка 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина (1878-1936) за более чем £1 млн (около $1,3 млн).

Общая же выручка Christie's составила £16 млн ($20 млн).

Натюрморт от Sotheby's

Выручка другого крупного аукционного дома, принимающего участие в торгах, Sotheby's, достигла £12,5 млн ($15,8 млн). Самым же дорогим лотом вновь оказался натюрморт, однако на этот раз - кисти Михаила Ларионова (1881-1964).

Сумма, заплаченная за полотно под названием "Натюрморт", более чем в два раза превысила нижний порог оценочной стоимости лота. Она составляла от £1 до 1,5 млн ($1,3-1,9 млн). Как отмечали в аукционном доме в преддверии торгов, это редкое произведение "одного из самых влиятельных художников российского авангарда" не выставлялось на публике около 60 лет. Сама же картина была написана до 1915 года, когда Ларионов покинул Россию и осел в Париже, и "имеет общие черты с произведениями из солдатской и турецкой серий художника, созданных им в 1910-1912 годах и ставших вершиной его неопримитивистского периода".

Картина Ивана Айвазовского (1817-1900) "Корабль на закате у Кап Мартена", написанная в 1859 году, была продана за £1,9 млн ($2,4 млн) при оценке в £500-700 тыс. ($630-890 тыс.). Картина "Река Оять" кисти Василия Поленова (1844-1927) была реализована почти за £700 тыс. ($890 тыс.), что также превысило предварительную оценку.

В секции декоративно-прикладного искусства и икон торги принесли аукционному дому £2 млн ($2,5 млн). Самым дорогим лотом оказалась фарфоровая тарелка, произведенная в Петрограде в 1921 году. На ней изображены солдаты и рабочие, она украшена надписью: "От боевых подвигов - к подвигам труда - и от подвигов труда к боевым". Тарелка нашла нового владельца за £121 тыс. ($167 тыс.). Еще одна фарфоровая тарелка, также произведенная в Петрограде в 1921 году, была продана за 87,5 тыс. фунтов (111 тыс. долларов), а серебряный ковш с эмалью производства мастерской Карла Фаберже - за £111,5 тыс. ($140 тыс.).

Показатели MacDougall's и Bonhams

Выручка торгов MacDougall's составила £5,3 млн ($6,8 млн). Самым дорогим лотом стала картина Бориса Кустодиева (1878-1927) "Бахчисарай", созданная художником во время посещения Крыма в 1917 году. Полотно было продано за 1,6 млн фунтов (2 млн долларов), а работа Юрия Анненкова "Портрет Александра Божерянова" ушла с молотка за £305 тыс. ($388 тыс.).

Аукционный дом Bonhams реализовал лотов на £1,94 млн. ($2,46 млн). Самым дорогим ушедшим с молотка произведением стала картина кисти Филиппа Малявина (1869-1940) под названием "Портрет девочки в розовом платье". Она нашла нового владельца за 312,6 тыс. фунтов ($397 тыс.). Миниатюры животных фирмы Карла Фаберже из коллекции леди Кэролайн Оппенгеймер, супруги известного филантропа и председателя правления алмозодобывающей компании De Beers Эрнеста Оппенгеймера (1880-1957), были реализованы за £817 тыс. ($1,04 млн).Так, таблетница в форме лягушки из нефрита и драгоценных камней ушла за £225 тыс. ($285 тыс.), превысив оценочную стоимость более чем в четыре раза.

Мнение эксперта

Британский галерист Джеймс Баттервик, специализирующийся на торговле русским искусством, признался, что удивлен результатом торгов. "Я был удивлен, но по-хорошему. Такого результата я не ожидал, так как думал, что торги пройдут более спокойно", - сказал Баттервик в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Это лишний показатель того, что на рынке русского искусства очень важен провенанс и выставочная история. Если вещи высокого класса, они всегда востребованы. Это относится и к прикладному искусству", - добавил он.