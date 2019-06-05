Представитель Бари Алибасова опроверг сообщение о смерти продюсера

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Информация о смерти продюсера Бари Алибасова, появившаяся в Telegram-каналах, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил в среду PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Это неправда. Кто-то зачем-то пустил эту информацию", - сказал представитель продюсера.

Он также уточнил, что "Бари Каримович не в коме, состояние не оценивается как крайне тяжелое, он по-прежнему в тяжелом состоянии в реанимации".

Ранее помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов накануне случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, он находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".