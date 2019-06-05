В Перми открылся фестиваль Владимира Спивакова

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Арией Семирамиды из одноименной оперы итальянского композитора Джоаккино Россини и дуэтом Альфреда и Виолетты из третьего действия оперы Джузеппе Верди "Травиата" открылся X всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" в Перми, произведения совместно с Национальным филармоническим оркестром России исполнили солистка Большого театра Екатерина Морозова и солист московского театра "Новая опера" Алексей Неклюдов.

"В первом отделении прозвучала ария Семирамиды из оперы "Семирамида" Россини, затем был дуэт Альфреда и Виолетты из оперы "Травиата" с Алексеем Неклюдовым, и закрывалось первое отделение арией Леоноры из оперы "Силы Судьбы". Это считаются сложные произведения, в "Семирамиде" показывается быстрая техника, в то же время бельканто Верди", - рассказала журналистам в среду Морозова.

По ее словам, во втором отделении прозвучала ария Адриенны из оперы "Адриенна Лекувлер" итальянского композитора Франческо Чилеа, ария Русалки чешского композитора Антонина Дворжака. Как рассказал ТАСС тенор Алексей Неклюдов, в первом концерте фестиваля пермская публика услышала не только итальянскую музыку, но и русскую (полонез и арию Ленского из оперы "Евгений Онегин" Чайковского). "Программа строилась по нарастающей - от серьезных арий к более залихватским номерам, легким. Я много лет сотрудничаю с Владимиром Спиваковым, мы делаем разные программы, и гастроли у нас разные случаются, я всегда с большим удовольствием нахожу время и стараюсь изменить свой график только чтобы поучаствовать в концертах с маэстро", - поделился Неклюдов.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Пермской краевой филармонии, которая и является организатором фестиваля Владимира Спивакова в Перми на протяжении десяти лет, на одном из концертов сам маэстро будет солировать на скрипке, он представит вокально-симфонические шедевры Антонио Вивальди и Вольфганга Амадея Моцарта, впервые на фестивале прозвучит джаз в исполнении коллектива Eilenkrig Crew под руководством российского трубача Вадима Эйленкрига, выступят лауреаты III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева и артисты ведущих оперных театров. Фестиваль проходит в Перми с 5 по 9 июня в Большом зале филармонии, также концерты будут транслироваться в регионе через "Виртуальный концертный зал".

Владимир Спиваков - скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального симфонического оркестра России (НФОР), народный артист СССР. НФОР был учрежден в январе 2003 года Министерством культуры России по поручению президента РФ Владимира Путина, в составе оркестра представители оркестровой элиты и молодые музыканты. Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" в Перми проходит с 2009 года в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ.