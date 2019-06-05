Пушкинский день отметят чтением стихов и гала-концертом на Красной площади

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Гала-концерт, вручение премии "Лицей" молодым литераторам, дискуссии о творчестве поэта на фестивале "Красная площадь", а также открытие выставок в музеях Москвы пройдут в четверг в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.

"В этом году 6 июня юбилейные торжества, приуроченные к 220-летию со дня рождения Пушкина, пройдут сразу на двух столичных площадях - Красной и Пушкинской, - рассказал ТАСС глава Роспечати Михаил Сеславинский. - На Пушкинской площади все желающие смогут прочесть стихи поэта в "открытый микрофон". Состоится торжественное возложение цветов к памятнику Александра Сергеевича".

Дискуссию о наследии Пушкина на Красной площади устроят писатель Александр Архангельский, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак и шеф-редактор портала "ГодЛитературы.рф" Михаил Визель. "Они поспорят о том, может ли классика быть современной и чем", - отметил глава Роспечати.

Сам Сеславинский считает, что творчество Пушкина не теряет актуальность и увлекает молодежь. "В творчестве великого русского поэта много загадок, которые продолжают обсуждать литературоведы, но одна из главных, наверное, и заключается в том, что в наши дни, спустя два столетия после начала его литературной деятельности, творчество поэта продолжает волновать и проникать в самые сокровенные уголки души жителей нашей страны образца нового цифрового поколения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, современные дети и сейчас учат наизусть "Письмо Татьяны к Онегину" и "Письмо Онегина к Татьяне". "Они сначала это делают как задание по литературе, а потом ощущают каждую строчку очень эмоционально. И "Евгений Онегин", и лирика Пушкина, надеюсь, будут для них произведениями, к которым они будут возвращаться всю жизнь", - добавил он.

Премия "Лицей" и гала-концерт

На Красной площади назовут имена лауреатов литературной премии имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов "Лицей". Специальный гость церемонии рэпер ST представит новый трек, посвященный Пушкину. На сцену поднимутся 20 финалистов - прозаики и поэты от 21 года до 35 лет из Воронежа, Смоленска, Ставрополя, Пензы, Москвы, Московской области, Ярославля, Березников, Томска, Барнаула, Калининграда, Алма-Аты.

На главной сцене прозвучит кантата Леонида Десятникова "Пинежское сказание о дуэли и смерти Пушкина", актриса Светлана Крючкова прочтет стихи Пушкина, а народный артист России Юрий Стоянов будет читать "Метель" под музыку Георгия Свиридова, Петра Чайковского и Сергея Прокофьева в исполнении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашева.

Фестиваль "Красная площадь" завершится концертом артистов Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко "Пушкин Гала". Гости услышат увертюру к "Руслану и Людмиле", арии из "Пиковой дамы" Петра Чайковского, другие музыкальные сочинения, авторы которых были вдохновлены творчеством поэта. В финале концерта прозвучит фрагмент из триптиха Владимира Кобекина "Пророк".

В музеях

Чтения произведений классика, кинолектории и концерты ждут посетителей столичных музеев. В Доме-музее Марины Цветаевой пройдут чтения произведений Пушкина, а также состоится концерт камерной музыки, где прозвучит вокальный цикл "25 стихотворений Пушкина с музыкой Ц. А. Кюи". В Доме Гоголя пройдет литературно-музыкальный вечер, а для гостей музея Зеленограда откроется кинолекторий - будет организован просмотр и обсуждение фильма "Юность поэта" (1937). К празднованию юбилея Пушкина также присоединятся Московский государственный музей С. А. Есенина, Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и другие.

Государственный музей Пушкина откроет фестиваль "ПушкинLeto", который продлится все лето. В четверг посетителей ждет стрит-арт перформанс от московских художников, театрализованные представления и поэтические чтения. Здесь же откроется несколько выставочных проектов: интерактивная экспозиция "Фантазия по сказкам Пушкина", "Куклы и игрушки. История и современность", "Маленькие трагедии" и "Пушкиноты млеющего полдня" - это выставка о Пушкине и русском литературном авангарде XX века.

В саду музея будет работать фан-шоп "Ай, да Пушкин!", где можно будет не только приобрести сувениры, но и почитать книги, там же в течение всего лета будут проходить лекции и мастер-классы. 6 июня вход в Государственный музей Пушкина свободный.