Эрмитаж откроет выставку о художественных возможностях искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж представит посетителям в четверг выставку о художественных возможностях искусственного интеллекта. Она подготовлена совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в рамках культурной программы Санкт-Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе музея.

"В Главном штабе открывается выставка "Искусственный интеллект и диалог культур", посвященная художественным возможностям искусственного интеллекта. В выставке примут участие 14 художников и творческих коллективов из 10 стран", - говорится в анонсе выставки.

Работы для экспозиции предоставили авторы из Великобритании, Германии, Италии, Китая, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Южной Кореи. Среди участников выставки будет французская арт-группа Obvious, благодаря которой, как отметили в прессс-службе Эрмитажа, современное искусство, основанное на технологиях искусственного интеллекта, получило признание.

Художники и программисты Obvious использовали разработанные в 2014 году генеративно-состязательные сети, отличительной особенностью которых является одновременная работа двух алгоритмов, один из которых создает изображения, а второй их критически осмысливает и отсеивает неудачные. "Принцип работы генеративно-состязательных сетей приблизил искусственный интеллект к человеческому, наделив его способностью к воображению и критическому осмыслению полученной информации", - отмечается в материалах к выставке.

Организаторы отметили, что использование новейших технологий в сфере культуры и искусства востребовано, в первую очередь, в связи с возможностью обработки больших массивов данных, в том числе изображений. К тому же применение искусственного интеллекта в последние несколько лет позволило добиться революционных результатов в сфере безопасности благодаря технологии распознавания лиц.