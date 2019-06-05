В Москве открывается фестиваль к 220-летию со дня рождения Пушкина

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Музыкальный фестиваль "Пушкин - Фест", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открывается 6 июня в Москве. Десятки мероприятий пройдут на открытых площадках сада "Эрмитаж", а также столичных театров "Новая Опера" и "Сфера".

Праздник продлится четыре дня. В рамках него пройдут как серьезные спектакли и концерты для взрослых, так и веселые представления для детей.

Центральным событием фестиваля станет премьера оперы "Пушкин" британского музыканта российского происхождения Константина Боярского, главного альтиста оркестра Королевского театра "Ковент-Гарден", лауреата многих международных конкурсов, который с успехом сочетает исполнительскую и композиторскую деятельность. Либретто "Пушкина" написала англичанка Марита Филлипс, дальняя родственница поэта, Натальи Гончаровой и царя Николая I.

Московская премьера "Пушкина" станет одним из главных событий продолжающегося Года музыки России и Великобритании, рассказал ТАСС директор "Новой Оперы" Дмитрий Сибирцев. Он сообщил, что этот проект стартовал почти три года назад. В феврале 2017 года концертную версию оперы впервые представили на Крещенском фестивале в Москве, а в июле прошлого года артисты и музыканты "Новой Оперы" показали на сцене театра Grange Park Opera в лондонском пригороде Surrey мировую премьеру сценической версии "Пушкина" в постановке Игоря Ушакова.

"Я очень рад, что все это происходит при поддержке правительств двух стран, невзирая на сложные отношения между Россией и Великобританией", - сказал Дмитрий Сибирцев.

В свою очередь Константин Боярский рассказал ТАСС, что испытывает особое волнение в преддверии московской премьеры. "Ведь это первая в мировой музыке опера о жизни Пушкина, а теперь она прозвучит на его родине, в Москве. Я был поражен реакцией публики в Англии, где в прошлом году она там дважды исполнялась. Отзывы были разные, не все замечательные, тем не менее во второй раз зал заполнился до отказа. Немало людей пришли опять на второе представление, и вот тогда стало понятно, что публика была эмоциональна тронута нашим произведением", - сказал он.

Дирижером-постановщиком "Пушкина" выступил главный приглашенный дирижер "Новой оперы" Ян Латам-Кёниг, он же стал соавтором идеи создания этого произведения после того, как прочитал оригинальное английское либретто, сочиненное Маритой Филлипс. На этот труд у Мариты, известной поэтессы и либреттиста, автора слов к многим песням Арта Гарфенкиля и Демиса Руссоса, ушло без малого 15 лет.

На вопрос ТАСС о том, что ее подвигло написать либретто "Пушкина", Филипс ответила: "Любопытство. Мое дальнее родство с великим поэтом его предопределило. И еще меня привлекало то, насколько Пушкин важен для русских, при этом это совершенно отлично от того, как относятся к своим поэтам другие народы, например, мы в Англии - к Шекспиру".

У Мариты Филипс Пушкин как личность вызывает восхищение. "15 лет работы над либретто оперы, - продолжила она, - стало для меня удивительным путешествием по его жизни, в ходе которого я совершила множество открытий".

Константина Боярского в тексте Мариты Филипс привлекло, прежде всего, то обстоятельство, что это произведение показывает поэта таким, какой он был на самом деле. Это облегчило его задачу как композитора. "Я с самого начала себе сказал: "Я не буду через эту музыку проявлять, доказывать свое "я", а буду просто рассказывать музыкальным языком жизнь Пушкина: что происходило с ним, его чувства и переживания", - сказал он.

Самое масштабное юбилейное мероприятие

Среди других ярких событий пушкинского фестиваля: концерт "Солнечный мир А. С. Пушкина" с участием Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова и оперных артистов, опера "Руслан и Людмила", которая будет исполнена труппой "Новой Оперы" на Большой сцене Сада "Эрмитаж", концерт романсов Константина Боярского, который состоится 8 июня на Основной сцене "Новой Оперы", а также музыкально-поэтическое представление "Евгений Онегин" (на музыку Сергея Прокофьева к спектаклю Александра Таирова) в исполнении симфонического оркестра "Новой Оперы" и заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева.

Спектакли на открытом воздухе представят Театр "Сфера", электротеатр "Станиславский", Театр Публицистики, Театр "Бенефис", Театр-школа Олега Буданкова, Театр Исторической Реконструкции.

Обширной будет детская программа фестиваля. С двумя литературно-музыкальными программами для детей выступит Оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. В них примет участие народный артист России Виктор Никитин.

Кроме того, на открытом воздухе выступит уникальный камерный оперный театр-содружество "Гомер", многие артисты которого - инвалиды по зрению, в том числе полностью слепые. Он представит редко исполняемую оперу "Моцарт и Сальери" Николая Римского-Корсакова, а также фрагменты оперы "Алеко" Сергея Рахманинова.

Взрослые и дети смогут посмотреть фехтовальные турниры и поучаствовать в них, а также в разнообразных играх и конкурсах.

"Пушкин - Фест", проводимый при поддержке департамента культуры правительства Москвы, - самое масштабное из всех юбилейных мероприятий, проводимых в столице. Главным организатором этого праздника выступает театр "Новая Опера".