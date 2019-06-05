Союз театральных деятелей откроет два российских павильона на Пражской квадриеннале

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Союз театральных деятелей России откроет два павильона в рамках Международной выставки театрального дизайна "Пражская квадриеннале" (PQ19), которая пройдет с 6 по 16 июня в столице Чехии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза.

"Открывающаяся сегодня Пражская квадриеннале (PQ19) продлится 11 дней, в течение которых 77 стран представят свои национальные павильоны при участии 800 художников со всего мира, также будут проведены более 600 различных показов, мастер-классов и лекций", - рассказала собеседница агентства.

Пражская квадриеннале представляет собой международный конкурсный показ сценографии, театральной архитектуры, пространственного дизайна, костюма, а также мультикультурных проектов, существующих на стыке множества жанров. Эта выставка, которая проводится в Праге раз в четыре года, является уникальной и одной из самых авторитетных, отметила представитель пресс-службы.

"Начиная с 1967 года Россия неизменно принимает участие во всех без исключения Пражских квадриеннале. Определяет и реализует участие российских экспозиций Комиссия по сценографии Союза театральных деятелей РФ совместно с Министерством культуры РФ", - уточнила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что в этом году Россия будет представлена в двух конкурсных разделах. Российскую секцию на выставке "Страны и регионы" создаст петербургский художник, сценограф, живописец, перформер Шишкин-Хокусай. Его проект "Театр сумасшедшего" посвящен памяти дирижера, импровизатора, пианиста Олега Каравайчука. В программе "Студенческая экспозиция" российский павильон представят молодые художники Ника Дундуа и Мария Павленко, а также режиссер Андрей Стадников - с проектом "Театральный бокс", объединяющим пространственную инсталляцию, видеоработу и спектакль.

Участие российских художников в Пражской квадриеннале уже принесло стране целый ряд побед и наград - Золотую тригу, золотые и серебряные медали, дипломы. На протяжении всей истории Пражской квадриеннале в выставке участвовали Симон Вирсаладзе, Валерий Левенталь, Давид Боровский, Игорь Попов, Олег Шейнцис, Вячеслав Колейчук, Эдуард Кочергин, Сергей Бархин, Борис Мессерер, Дмитрий Крымов, а также другие маститые сценографы и молодые авторы, сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей.