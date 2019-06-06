Умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Советский и российский актер Александр Кузнецов, исполнивший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - "американец", умер на 60-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила в четверг супруга актера Эммануила Виторгана Ирина Виторган.

"Александр Кузнецов скончался", - сказала собеседница агентства. По словам Виторган, актер несколько лет боролся с тяжелым заболеванием. Время и место прощания и похорон пока неизвестны.

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года. В 1976 году поступил в Московский Авиационный Институт, в 1981 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Он был принят в труппу театра на Малой Бронной. В 1983 году вышел на экраны фильм Сергея Овчарова "Небывальщина", где артист сыграл главную роль, в 1988 году - появилась картина "Джек Восьмеркин - "американец", который сделал актера популярным. Всего на его счету более семидесяти ролей в кино.

Кузнецов также пробовал себя в Голливуде в эпизодических ролях в проектах "Беверли-Хиллз, 90210", "Военно-юридическая служба", "V.I.P.", "Разрушитель", "Космические ковбои", "Миротворец", "24 часа" и "Везунчик". Снялся в эпизоде в одной из серий сериала "Санта-Барбара".