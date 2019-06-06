Эрмитаж открыл выставку арт-объектов, созданных искусственным интеллектом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /Корр. ТАСС Юлия Андреева/. Возможности художественного использования искусственного интеллекта от создания инсталляций до новых графических форм языка представила выставка "Искусственный интеллект и диалог культур", открытая в четверг в Государственном Эрмитаже. Экспозиция, представившая работы авторов из 14 стран, вошла в культурную программу ПМЭФ-2019.

Эрмитаж подготовил эту выставку совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что "это одна из первых выставок искусственного интеллекта в России, пример взаимодействия искусственного интеллекта и человека". Дмитриев подчеркнул, что в числе спонсоров выставки выступили Министерство культуры Саудовской Аравии, Российско-китайский инвестиционный фонд, Российско-японский фонд. "Это показывает, что совместно мы можем реализовывать многие проекты не только в инвестиционной, но и в культурной сфере", - отметил он.

Работы для экспозиции предоставили авторы из Великобритании, Германии, Италии, Китая, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Южной Кореи.

Свидетельство перемен

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский особо выделил инсталляцию Нобелевского лауреата 2010 года, физика Константина Новоселова, который продемонстрировал исследования возможностей машинного обучения. "Великий ученый, Нобелевский лауреат, показывает разницу между тем как работают искусственный и человеческий интеллекты, они разные, но они могут работать вместе", - сказал Пиотровский.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в свою очередь отметил, что "из 16 объектов искусственного интеллекта, которые представлены здесь на выставке, два созданы представителями Саудовской Аравии, это художницы, женщины, и сам факт в том числе говорит и о тех колоссальных изменениях, которые происходят в нашей стране".

Организаторы выставки отметили большой интерес к искусственному интеллекту в современном мире. В материалах к экспозиции говорится, что использование новейших технологий в сфере культуры и искусства востребовано, в первую очередь, в связи с возможностью обработки больших массивов данных, в том числе изображений. К тому же применение искусственного интеллекта в последние несколько лет позволило добиться революционных результатов в сфере безопасности благодаря технологии распознавания лиц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.