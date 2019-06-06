Понятие о невозвратных билетах появится в законопроекте о борьбе с "билетной мафией"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Понятие о невозвратных билетах на культурные мероприятия появится ко второму чтению законопроекта, направленного на борьбу с так называемой "билетной мафией" - театральными спекулянтами. Сам законопроект может вступить в силу первого сентября 2019 года, заявила председатель комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская на Уральском культурном форуме в Екатеринбурге в четверг.

"Мы выходим на второе чтение законопроекта о "билетной мафии". Теперь, я надеюсь, появится такое понятие, как "невозвратные билеты". То есть все билеты, которые театр продает по акции пенсионерам и студентам, можно будет сделать невозвратными, потому что именно они пачками попадают к спекулянтам и потом расходятся за огромные деньги. Я очень надеюсь, что первого сентября, к началу нового театрального сезона, этот закон вступит в силу", - сказал Ямпольская, уточнив, что в законе будет прописаны условия, при которых можно будет сдать билет на культурное мероприятие.

Согласно инициативе, театры, музеи и другие культурные учреждения будут самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов, полная стоимость будет возмещаться покупателю, если мероприятие отменяется или переносится самим организатором. Форма билетов на культурные мероприятия будет утверждаться Минкультуры, организации, в свою очередь, смогут устанавливать дополнительные реквизиты и элементы оформления своих билетов.

Уральский культурный форум, созданный для определения перспектив развития социально-культурной сферы в регионах, впервые проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. Участниками мероприятия стали более 2,8 тыс. человек. Всего на форуме будет работает 11 секций различных направлений.

Среди целей форума - консолидация творческих центров Уральского федерального округа, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.