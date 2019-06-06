РГБ, Книжный союз и "Инносоциум" откроют проектный офис по развитию культуры в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская государственная библиотека (РГБ), Российский книжный союз (РКС) и Фонд содействия социальному развитию "Инносоциум" планируют открыть проектный офис по развитию культуры и образования в регионах РФ. Соответствующее соглашение подписано на сессии "Чтение в цифровую эпоху: как создать поколение успешных людей" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Поднять тему социокультурного развития, тем более тему чтения на экономическом форуме - это было очень сложно, и впервые мы это сделали на Сочинском инвестиционном форуме, сейчас продолжаем на ПМЭФ. Наша беседа уже не просто теоретическая, она началась с реального подписания соглашения между Российским книжным союзом, Российской государственной библиотекой и площадкой "Инносоциум". Для нас книжников - это первый масштабный федеральный опыт сотрудничества и с министерством культуры, и с библиотекой, и совместное создание новых точек притяжения в субъектах, которые должны сдвинуть проблему с чтением в стране на новый уровень", - сказала председатель комитета РКС по региональному развитию Марина Абрамова.

Соглашение предусматривает сотрудничество в организации совместных мероприятий, взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Также планируется приглашать к партнерству представителей региональной власти. Первым субъектом, присоединившимся к соглашению, стала Псковская область.

Импульсом к объединению усилий в развитии культурной сферы стал нацпроект "Культура" в части модернизации муниципальных библиотек.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.