Выставка "Искусство и мода. Русское влияние" пройдет в Третьяковке в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Третьяковская галерея в 2022 году проведет выставку "Искусство и мода. Русское влияние", сообщила в четверг гендиректор музея Зельфира Трегулова во время дискуссии "Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во время пребывания в Лондоне я встречалась с кураторами Музея Виктории и Альберта, и мы договариваемся об их участии, помощи и консультации для создания в 2022 году в Москве на площадке Третьяковской галереи нового, по сути, для нас типа выставочного проекта, который называется "Искусство и мода. Русское влияние". Он расскажет о влиянии русской культуры на стиль, моду, искусство XX века. Музей Виктории и Альберта активнейшим образом в этом участвует", - сказала Трегулова.

Также она добавила, что Третьяковка будет укреплять отношениями с немецкими музеями. "Мы поняли, что за последние годы контакты с немецкими музеями, которые были невероятно активны в 1990-е годы и достаточно активны в 2000-е, сошли фактически на нет, и мы вышли сами с инициативой. В результате осенью следующего года показываем два масштабнейших проекта", - отметила директор галереи.

Один из них получил рабочее название "Единство в разнообразии" и посвящен искусству России и Европы за последние 30 лет. "Одновременно готовим совместную выставку с государственными музеями Дрездена - это наша инициатива", - добавила Трегулова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.