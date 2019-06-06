Трегулова выступила за государственное страхование выставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова предлагает вернуться к вопросу о государственных гарантиях для выставок. Она выступила с таким предложением в ходе дискуссии "Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По поводу того, что есть такого в отечественном законодательстве, что было бы неплохо подправить для максимальной эффективности всего того, о чем мы говорим. Я бы хотела вернуться еще раз к вопросу о государственных гарантиях. Когда мы отправляем свою выставку за рубеж и делаем это с участием Минкульта, с участием наших партнером и спонсоров, мы вынуждены оплачивать коммерческую страховку - это огромные суммы", - сказала Трегулова.

Она рассказала, что страховая оценка выставки Третьяковки, прошедшей в Ватикане, составила более $200 млн. "Сейчас Третьяковская галерея принимает выставку Эдварда Мунка в обмен на ту выставку, которую мы показывали в Осло и которая стала самой посещаемой выставкой в истории Музея Мунка. В случае и той, и другой выставки государство Норвегии через систему государственных гарантий обеспечило государственное страхование. В случае с выставкой Мунка мы сэкономили 60 млн рублей, которые я должна была найти у частных спонсоров, если бы не беспрецедентная история, что Норвегия обеспечила отправку своего национального достояния за счет государственной гарантии", - сказала Трегулова.

По ее словам, вопрос о государственных гарантиях обсуждается уже многие годы. "Если говорить об организации художественных выставок, если бы у нас существовала эта система, государство бы экономило огромные деньги", - подчеркнула директор Третьяковки.

Трегулова напомнила, что скоро в России откроются крупные выставки - "Щукин. Биография коллекции" в Пушкинском музее, работы из собрания Морозова - в Эрмитаже. "Это, опять же, огромные деньги, которые будут оплачены компанией, которая будет страховать. Но мы знаем, что они берут на себя не более $5 млн, все остальное перестраховывается за рубежом, и эти государственные деньги утекают за рубеж", - сказала она.

О выставке Мунка

Выставка Мунка проходит в России впервые. В состав экспозиции, которая открылась 17 апреля, вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. На выставке представлен знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка. Содержанием одного из разделов выставки стала тема "Мунк и Достоевский", где посетителям предлагают посмотреть на творчество художника сквозь призму текстов его любимого писателя.

Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" подготовлена международная образовательная программа. В программе лекции о жизни и творчестве Мунка о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участники мероприятий- искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.