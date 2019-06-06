Голодец заявила о необходимости обновить материально-техническую базу российских цирков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российские цирки нуждаются в обновлении материально-технической базы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Цирки нуждаются в серьезном обновлении материально-технической базы. Есть цирки, которые у нас в хорошем состоянии, у нас не все цирки входят в систему Росгорцирк, некоторые цирки являются региональными, и да, есть программа, просто она очень медленная, потому что те средства, которые нужны, - это большие средства", - сказала она.

Ранее врио гендиректора компании Росгосцирк Владимир Шемякин на коллегии Министерства культуры РФ заявил, что выделенные Минкультуры субсидии будут направлены на противопожарную безопасность, "потому что в цирки ходить сейчас просто небезопасно". Он также отметил, что руководство Росгосцирка сосредоточилось на нескольких больших блоках, один из которых - инфраструктура, подчеркнув, что "инфраструктура цирков в ужасающем состоянии".

Шемякин исполняет обязанности руководителя компании с 4 апреля этого года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.