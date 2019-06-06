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Мединский: российский сериал про аварию на Чернобыльской АЭС был задуман до проекта HBO

Министр культуры прогнозирует скорый выход "большого российского кино" на тему катастрофы
Министр культуры РФ Владимир Мединский Анна Исакова/ТАСС
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Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Анна Исакова/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство культуры поддерживает несколько проектов, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС. Они были задуманы до премьеры американского мини-сериала "Чернобыль", который в мае представил телеканал HBO, сообщил в четверг министр культуры Владимир Мединский в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Апологеты либерализма кричат: "Как стыдно, что такой фильм до сих пор не сняла Россия!" <...> У нас сейчас в Министерстве культуры в работе два или три проекта и полный метр большой, посвященный этой трагедии. И сериал мы поддерживаем, посвященный Чернобылю. Я думаю в ближайшее время мы увидим большое российское кино на эту сложную тему. Все эти проекты родились и производятся задолго до выхода этого сериала, никакого ответа нет. Наше кино, особенно сериальное, ничем не уступает мировому", - сказал Мединский.

Глава Минкультуры отметил, что посмотрел три серии американского "Чернобыля". По его словам, "были вещи и похлеще, чем то, что показано".

"Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи - это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности", - сказал Мединский.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв реактора, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек, 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв км территории СССР.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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