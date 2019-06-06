Мединский: Трегулова и Михайловский станут послами "Русских сезонов" в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Семен Михайловский станут послами "Русских сезонов" в 2020 году. Об этом сообщил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Получить звание посла "Русских сезонов" - за два года четыре посла - это тяжелее, чем получить звание народного артиста <...> На этот раз это директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и ректор Академии художеств Семен Михайловский", - сказал Мединский.

Трегулова в своей речи сказала, что это "особые обязательства, ответственность". "Ты понимаешь, что все, что ты делаешь, невероятно важная миссия, особенно сегодня, когда в мире существует столько недопонимания", - отметила она.

"Для меня большая честь быть послом "Русских сезонов". Я очень ценю эту инициативу, потому что я был свидетелем большого успеха в Италии и Германии. Если мы сможем показать миру, насколько богата Россия не только природными ресурсами, но и талантом людей, живущих здесь, это будет очень здорово", - сказал Михайловский.

Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь напомнила, что "Русские сезоны" имеют давнюю историю - они начались в 1906 году. " Они были возрождены, и сейчас идет третий год "Русских сезонов", - сказала она.

"После почти 300 мероприятий в Италии мы не могли вовремя завершить "Русские сезоны", потому что коллеги просили: "Ну еще хотя бы на месяц продлите". В этом году проект проходил в Германии. Главным итогом будет новый зритель, новый почитатель наших талантов. Это будет новый уровень взаимопонимания между нашими народами", - сказала Голодец.

"Русские сезоны"

Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в декабре 2016 года под патронажем президента России Владимира Путина. В 2017 году в Японии в рамках "Русских сезонов" прошло более 200 мероприятий, которые посетили свыше 3 млн человек. В 2018 году "Русские сезоны" прошли в Италии, в 2019 году проходят в Германии.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.