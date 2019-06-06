Презентация культурного потенциала китайской провинции Хайнань состоялась на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Презентация культуры и традиций южной китайской провинции Хайнань состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС с места событий. Мероприятие - совместная инициатива агентства ТАСС и руководства южного региона Китая по представлению возможностей Хайнаня в рамках ПМЭФ.

"Хайнань придает огромное значение международным культурным обменам и сотрудничеству, в том числе с Россией, - сказал на презентации начальник информационного бюро отдела пропаганды партийного комитета Хайнаня Ван Лэй. - Власти провинции комплексно развивают отрасли культуры и туризма, проводят различные мероприятия: международный кинофестиваль, финал конкурса красоты "Мисс мира", регату, велосоревнования вокруг всего острова".

Ван Лэй отметил, что "Россия обладает богатейшей культурой". "Я надеюсь, что Хайнань и российская сторона укрепят двустороннее сотрудничество в том числе и в культурной сфере", - подчеркнул он.

В презентации в том числе приняли участие первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин, заместитель начальника секретариата партийного комитета Хайнаня Сунь Дахай, представители руководства китайской провинции и почетные гости.

Перед участниками мероприятия выступил Национальный ансамбль песен и танцев провинции Хайнань. На традиционных китайских музыкальных инструментах - эрху (струнный смычковый инструмент), носовой флейте и бамбуковом колчане - артисты исполнили несколько классических композиций, рассказывающих о жизни в провинции. Сюрпризом для присутствующих стали "Подмосковные вечера", исполненные на национальных инструментах. В завершение концерта ансамбль представил танец "Шай, шай, шай", который рассказывает о сборе урожая риса и надежде китайских девушек на счастливое будущее.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.