Тимур Бекмамбетов снимет документальный сериал про Рунет

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Студия Тимура Бекмамбетова "Базелевс" снимает документальный многосерийный сериал о развитии русского интернета. Об этом сообщается в четверг на сайте студии.

"Документальный сериал расскажет о развитии русского интернета и его значении в глобальной сети, - говорится в сообщении. - Знаменательные события становления Рунета будут показаны в формате screenlife, позволяя зрителю совершить через интерфейсы путешествие в прошлое". Особенность формата screenlife состоит в том, что действия картины разворачиваются на экране компьютера.

Также сообщается, что в рамках проекта предполагается создание версии для ТВ, интерактивной digital-версии и "вертикальной" версии для просмотра на мобильных телефонах.