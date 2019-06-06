Миронов: статус особо ценного объекта даст толчок к развитию Волковского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Присвоение статуса особо ценного объекта культурного наследия народов РФ станет мощным толчком для развития Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. Об этом в эфире телеканала канала "Россия 24" сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее Миронов сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении драматическому театру в Ярославле такого статуса.

"И от своего имени, и от имени всех ярославцев, я хотел бы поблагодарить президента за такое решение, которое потребует, конечно, сейчас некоторого времени для оформления, но это будет своеобразным мощным толчком и в финансово-правовом плане, и в материальном, для того, чтобы театр рос, развивался и зрители получали удовольствие от новых постановок", - сказал Миронов.

По словам губернатора, новый статус станет подарком Волковскому театру на грядущий юбилей. "На следующий год нашему театру исполняется 270 лет, и, я думаю, что это будет хорошим подарком для коллектива и для всех ярославцев", - добавил глава региона.

По словам Миронова, идея о включении Театра им. Волкова в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия появилась в ходе обсуждения возможного объединения Александринского театра и Театра Волкова в Первый национальный театр России.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Художественный руководитель с 2011 года - заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли.