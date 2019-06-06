Постановка по повести "Капитанская дочка" откроет фестиваль "Фабрика Станиславского"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского", который второй раз пройдет в Москве и Подмосковье с 7 по 16 июня 2019 года, начнет работу в пятницу в музее-заповеднике "Горки Ленинские". Спектаклем-открытием фестиваля станет музыкально-драматический эскиз по мотивам повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка", приуроченный к 220-летию со дня рождения автора.

Режиссером постановки выступил художественный руководитель фестиваля и Московского Губернского театра Сергей Безруков. В спектакле примут участие конные каскадеры и профессиональные пиротехники. За музыкальное сопровождение будут отвечать 65 артистов Губернаторского оркестра Московской области, в том числе в их исполнении прозвучат дуэты в стиле рок. Действие будет происходить под открытым небом.

В конкурсную программу фестиваля вошли восемь спектаклей региональных театров. Пермский театр "У Моста" представит спектакль "Головлевы" в постановке Сергея Федотова. На сцене Губернского театра выступят артисты драматического театра города Минусинска (Красноярский край) с постановкой "Оттенки" Алексея Песегова. Саратовский ТЮЗ привезет "Дядю Ваню" Ильи Ротенберга, а Санкт-Петербургский театр "Мастерская" - "Прошлым летом в Чулимске" Григория Козлова.

Также из Санкт-Петербурга приедут Театр им. Ленсовета со спектаклем "Беглец" Айдара Заббарова и Театр на Васильевском острове, который покажет постановку "Мещане" Владимира Туманова. Зрители также увидят "Чайку" в исполнении артистов Свердловского государственного академического театра драмы, режиссером которой стал Григорий Козлов.

Во внеконкурсной программе фестиваля состоятся показы спектаклей Московского Губернского театра. Артисты выступят на трех подмосковных площадках: в городах Сергиев Посад, Орехово-Зуево и Химки. Они представят постановки "Скамейка", "Прекрасное Далеко", "Вид с моста" и "Цветы запоздалые".

Премия "Верю"

Экспертное жюри выберет лауреатов премии в номинациях за лучшую женскую и лучшую мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль. Победителям вручат статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры Станиславского из "бисквитного" фарфора.

"Мы на нашем фестивале не отмечаем наградами режиссеров - мы отмечаем актеров премией "Верю". Название премии родилось из известной фразы Константина Сергеевича Станиславского, для которого главным всегда был актер, проживающий на сцене жизнь своего героя так, чтобы все зрители могли сказать ему: "Верю!". Мы именно за такой театр", - цитирует Безрукова пресс-служба театра.

По его словам, режиссер должен раствориться в актере. "Если мы видим подлинную жизнь человеческого духа, как говорил Станиславский, - это и есть тот самый русский психологический театр, который должен быть на сцене, и который не хотелось бы потерять", - подчеркнул он.

Параллельно с фестивалем пройдет образовательная программа, студенты российских театральных вузов примут участие в практических занятиях, лекциях и семинарах специалистов по истории русского театра. Безруков и студенты образовательной программы проведут публичную экскурсию "Москва Станиславского", маршрут которой охватит знаковые места, связанные со знаменитым театральным режиссером.

Впервые Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" прошел в 2018 году в Москве и Подмосковье. Состоялись показы спектаклей театров из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В образовательной программе приняли участие 36 студентов из театральных вузов Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ярославля и Москвы.