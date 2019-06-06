Театр классического балета поздравляет своего худрука Наталию Касаткину с 85-летием

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва поздравляет с юбилеем своего художественного руководителя, народную артистку РСФСР Наталию Касаткину, которой в пятницу исполняется 85 лет. Об этом ТАСС сообщила советник худрука Надежда Кузякова.

"Весь коллектив театра поздравляет нашего художественного руководителя с юбилеем, мы желаем Наталии Дмитриевне вдохновения и радости творчества. Главные события юбилейного сезона впереди, мы надеемся, что они станут праздником для всех, кто любит искусство классического балета, которому всю жизнь служит Наталия Дмитриевна Касаткина", - процитировала юбилейное послание собеседница агентства.

Она проинформировала, что свой день рождения Касаткина встречает далеко от Москвы - Театр классического балета с грандиозным успехом выступает в Китае с балетом Петра Ильича Чайковского "Лебединое озеро".

"Но впереди нас ждет большая праздничная программа", - заверила собеседница агентства. По ее словам, сезон театра 2019/2020 годов посвящен юбилею его художественного руководителя. Московские спектакли начнутся в августе традиционным участием в балетном фестивале на сцене Московского театра "Новая Опера" им. Е.В.Колобова.

Затем, 12 сентября на Новой сцене Большого театра зрители смогут увидеть один из знаковых спектаклей Касаткиной и Василёва - балет Андрея Петрова "Сотворение мира". А 5 октября в Государственном Кремлевском дворце будет показан спектакль "Лисистрата" на музыку дочери композитора Петрова - Ольги Петровой, представила планы советник худрука.

Она сообщила, что в течение сезона на ведущих сценах Москвы пройдут лучшие спектакли Театра классического балета. Труппа также отправится в тур по России в рамках Федеральной программы "Большие гастроли". Кульминацией юбилейного сезона станет премьера нового спектакля в постановке Наталии Касаткиной - балета "Кракатук" на музыку Эдуарда Артемьева. Премьерные показы пройдут на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.

О Наталии Касаткиной

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. После окончания Московского академического хореографического училища более двадцати лет (с 1954 по 1976 год) была солисткой балетной труппы Большого театра.

В 1960-е годы Наталия Касаткина и ее супруг Владимир Василёв начали свою карьеру как балетмейстеры. Уже с самых первых постановок на сцене Большого театра они заявили о себе как яркие новаторы, в то же время имеющие в основе своего творчества великие классические традиции. Спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи" на музыку Николая Каретникова, "Весна священная" на музыку Игоря Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета.

Среди наиболее знаменитых работ Касаткиной и Василёва - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", премьера которого состоялась в Мариинском (тогда - имени Кирова) театре, масштабная трилогия Андрея Петрова о судьбах России - опера "Петр Первый", вокально-хореографическая поэма "Пушкин" и опера-феерия "Маяковский начинается", которые также были поставлены на сцене Мариинского театра.

В 1977 году Касаткина и Василёв были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Приход новых руководителей принципиально изменил творческое направление коллектива, который, сохранив свою динамичность и мобильность, из концертного ансамбля превратился в полноценный балетный театр. Основу его репертуара составили авторские спектакли Касаткиной и Василёва, среди которых "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Волшебный камзол" Николая Каретникова, "Поцелуй Феи" и "Жар-Птица" Игоря Стравинского, "Спартак" Арама Хачатуряна. Яркой страницей российского балета стали осуществленные Касаткиной и Василёвым редакции произведений мировой и русской классики.

В постановках балетмейстеров участвовали выдающиеся мастера балета - Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Ирина Колпакова, Александр Годунов. Театр классического балета воспитал целую плеяду артистов, ставших настоящими звездами мирового и российского балета, среди них Ирек Мухамедов, Владимир Малахов, Станислав Исаев, Галина Шляпина, Ильгиз Галимуллин, Надежда Сайдакова, Екатерина Березина и многие другие. Эта традиция продолжается - только за последние годы солисты театра стали лауреатами семи международных конкурсов артистов балета.

Наталии Касаткиной присвоено звание народной артистки РСФСР, она является лауреатом Государственной премии СССР.