Мединский: более половины памятников в России находятся в аварийном состоянии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Для реконструкции памятников культуры необходимо привлекать частные инвестиции. Об этом рассказал Министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью газете "Известия", опубликованном на сайте издания в пятницу.

"По нашим оценкам, примерно половина памятников <…> находится в отвратительном состоянии - аварийном или близком к аварийному. И это не только у нас, это во всем мире так. В Европе, а в Азии еще хуже. Я в первую очередь говорю о зданиях и сооружениях - усадьбах, дворцах, памятниках деревянного зодчества, храмах, монастырях. Это соль земли русской. Их десятки тысяч. И, конечно, ни у одной страны мира не хватит государственных налоговых средств, чтобы привести все в порядок", - рассказал Мединский изданию.

Министр считает, что выправить ситуацию поможет разграничение полномочий с региональными властями и передача культурных объектов инвесторам. "Необходимо, чтобы у памятника был собственник - хозяин, который его приведет в порядок и будет за ним следить, наполнять жизнью и сделает его частью культурного оборота. Давайте в памятниках делать гостиницы, как во всем мире делают, рестораны - давайте", - заявил он.

Мединский пояснил, что для поучения инвестиций необходимо создавать привлекательные условия. "Государство должно создавать наиболее благоприятный режим для этого: отсутствие налогов на имущество, низкие ставки на землю. Вообще включение земельных участков в единый комплекс с памятником", - считает министр.